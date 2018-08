‘El Homie’ Castillo es referente y marca golazos en Colorado, por lo cual no quiere volver al Monterrey

En una entrevista realizada por John Rojas para AS , Castillo es muy claro en cuanto a su deseo a futuro de continuar con el club de la MLS, y no volver con los Rayados del Monterrey de la Liga MX.

“A mí no me gustaría regresar a Monterrey, porque no quiero regresar ahora a México. Estoy muy a gusto aquí, jugando, disfrutando, con la confianza del entrenador y teniendo el fútbol que quizá no podía jugar recientemente”, admitió Castillo.