'El Guaje' Villa regresa en plenitud a los entrenamientos de NYCFC y destaca la fortaleza del plantel

David Villa se ha perdido los últimos cuatro partidos de New York City FC debido a una lesión de rodilla sufrida en el primer tiempo del triunfo 2-1 sobre Toronto FC el 24 de junio (el día del debut en el equipo celeste del entrenador Domènec Torrent). Si bien el capitán de NYCFC está algo frustrado por no haber podido jugar recientemente, al mismo teimpo se siente orgulloso por la forma en la que el equipo se ha desempeñado en las últimas semanas.

"Es fantástico", señaló 'el Guaje' en diálogo con la prensa que se acercó a la práctica del equipo celeste del lunes en la localidad de Orangeburg. "Muchas veces les dije que para ganar un puñado de partidos se necesitan 11, 13 jugadores. Pero para ganar un título se necesita a todo el mundo", expresó. "A veces en la temporada algunos jugadores estarán lesionados, como nos pasó la semana pasada. Y en ese momento es importante que los muchachos que no juegan demasiado den un paso adelante para conseguir los puntos. La semana pasada fue fantástica para el futuro de nuestro equipo. Seguimos siendo fuertes si algunos de nuestros jugadores se lesionan".

Villa, Jo Inge Berget e Ismael Tajouri-Shradi -las tres bajas principales de NYCFC en los últimos días- entrenaron el lunes a la par de sus compañeros. Pero eso no significa que Torrent esté convencido de que el trío ofensivo ya está listo para regresar a la acción.

"En este momento no estoy seguro, porque lo más importante es consultar con los médicos. Aunque David ya ha hecho dos entrenamientos con el resto del equipo", reflexionó Torrent. "Quizás él esté listo para jugar el próximo partido, pero no estoy seguro en este momento. Lo mismo vale para Jo e Ismael".

New York City FC se encuentra en la segunda posición de la Conferencia Este, cuatro puntos por detrás de Atlanta United, aunque con dos partidos menos disputados que el conjunto dirigido por 'Tata' Martino. Al conjunto del Bronx ahora le toca una seguidillas de dos partidos como visitante: el primero será el jueves, ante Orlando City SC (8 pm ET, ESPN Deportes), y el siguiente tendrá lugar el domingo, ante Seattle Sounders (5 pm ET, ESPN Deportes).