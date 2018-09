El ex DT del LA Galaxy habló sobre su relación con Zlatan y niega que el equipo ‘le haya tendido la cama’

El LA Galaxy de Zlatan Ibrahimovic y los hermanos Dos Santos no marcha como se esperaba, por lo cual a principios de la semana, el director técnico Sigi Schmid decidió hacerse a un lado.

Al final, “creo que nos permitieron lograrlo [los objetivos] en algunas áreas, y en otras áreas no ha sucedido aún”, declaró Schmid.

En parte, no poder alcanzar todos los objetivos plantados, Schmid se los atribuye a que no tomaba “decisiones finales” en cuanto a la llegada o partida de jugadores.



“Era una relación profesional, hablábamos de muchas cosas, no había cosas en las que no estuviéramos de acuerdo”, declaró Schmid. “Estaba frustrado porque concedíamos muchos goles, y yo también lo estaba. No hubo ninguno momento en el que discutiéramos o algo así”.