El estratega de Sporting Kansas City es multado por criticar arbitraje que favoreció al Galaxy de Zlatan

El director técnico de Sporting Kansas City, Peter Vermes, ha sido multado con una suma no revelada por sus declaraciones públicas criticando el arbitraje, anunció la MLS el viernes.

Los controversiales comentarios se suscitaron tras el empate de 1-1 de KC ante LA Galaxy el pasado sábado. Vermes se quejó del penalti otorgado al Galaxy, e igualmente de una posible pena máxima a favor de Sporting que no se sancionó como tal.



El gol de los angelinos fue de penal, una marcación que el VAR no consideró necesaria que fuera revisada por el árbitro central. Zlatan Ibrahimovic no perdono desde los 12 pasos. Igualmente, el VAR no considero necesario que el árbitro revisara la acción en que Sporting reclamaba un penal a favor.