El entrenador pone paños fríos a la titularidad de Darwin Quintero en la apertura del Allianz Field

En conversación con periodistas tras el entrenamiento del martes, el técnico inglés aseguró que no existen garantías de que el atacante colombiano juegue desde el inicio frente a New York City FC (5 pm ET / ESPN Deportes). 'El Científico del Gol', quien se recuperó leve lesión de ingle, no viajó con el equipo antes del partido de la última jornada, en el que 'los Loons' se impusieron como visitantes por 2-1 a New York Red Bulls.