El entrenador de Montréal Impact está poco conforme con la actitud de algunos de sus jugadores

Montréal Impact no está pasando por su mejor momento. El club canadiense perdió sus últimos cuatro partidos de la MLS, en la mayoría de los casos, por goleada: 4-0 ante New England Revolution, 3-1 frente a New York Red Bulls, 5-3 frente a LAFC y 4-1 contra Atlanta United. El Impact está en la novena posición de la Conferencia Este, con 6 puntos en 8 partidos.

La preocupación es palpable en el conjunto francófono, y el martes el entrenador francés Rémi Garde salió a dar explicaciones. No solo por los malos resultados obtenidos, sino por la ausencia en la convocatoria de varios jugadores en teoría importantes en el plantel.



"Por lo que he visto en los entrenamientos, los argumentos no son suficientemente buenos como para pensar que pueden alterar el balance del partido", dijo Garde sobre la no inclusión de los delanteros Anthony Jackson-Hamel y Dominic Oduro en el equipo.

"Cuando eres un jugador que no es utilizado demasiado por el equipo, la mejor manera de regresar a la convocatoria es a través del entrenamiento. El técnico debería poder decir al entrar al vestuario 'Bueno, este jugador me ha demostrado que si vuelvo a convocarlo le aportará mucho al equipo'".

Jackson-Hamel jugó apenas 103 minutos esta temporada, mientras que Oduro lo hizo en la mínima expresión de cinco minutos bajo las órdenes de Garde. En 2017 ambos eran parte integral de Montréal Impact cuando el conductor era Mauro Biello.



publicidad

Otra ausencia notable es la del italiano Matteo Mancosu, quien no jugó en la derrota ante Atlanta. "No estaba 100% disponible para ese partido, y ustedes saben cuánto aprecio sus cualidades, que nos ayudaron mucho a inicio de la temporada. Lamento que esté lesionado".



Un punto conflictivo diferente lo representa la ausencia de Rahemm Edwards, el exatacante de Toronto FC que llegó al Impact al inicio de la temporada. El delantero de 22 años no fue empleado en los últimos tres encuentros.

"Estoy muy frustrado con el caso de Raheem", agregó el entrenador galo. "Su situación es muy diferente. No se si él quiere decir más al respecto. Pienso que él ha pasado por un período muy difícil, que no ha estado vinculado al fútbol, si lo he entendido bien. Espero que veamos a un Raheem completamente involucrado con el grupo".

"El grupo lo necesita, le cae bien a todo el mundo aquí, pero creo que él es alguien que tiene que cambiar su comportamiento y entender que el trabajo profesional en el fútbol demanda una manera de comportamiento", concluyó Garde. "Pero está claro que extrañamos las cualidades de Raheem, que pudimos apreciar en las dos primeras semanas".