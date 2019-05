El duelo 'Pity' vs 'Pozo' y el 'regreso a casa' para GBS destacan en partidos del miércoles

ATLANTA UNITED FC vs TORONTO FC Miércoles, 8 de mayo (7 pm ET / MLS Live en ESPN+) Mercedes-Benz Stadium - Atlanta, Georgia

¿'Pity' vs Pozuelo? Muchos verán al duelo entre el vigente campeón de MLS y el campeón de la liga norteamericana en 2017 de esa manera... Y no estarán del todo errados.

Tras un mal comienzo de temporada, Atlanta parece haber iniciado el camino de la recuperación, sostenido principalmente por los nombres de Josef Martínez y Ezequiel Barco. El argentino estará ausente durante algunas semana para jugar con su país la Copa del Mundo Sub-20, y su ausencia -sobre el papel- debería ser cubierta por Gonzalo Martínez, quien todavía no marcó o entregó pases-gol desde su arribo a 'las Cinco Bandas'.

COLUMBUS CREW SC vs LA GALAXY Miércoles, 8 de mayo (7:30 pm ET / MLS Live en ESPN+) MAPFRE Stadium - Columbus, Ohio

CHICAGO FIRE vs NEW ENGLAND REVOLUTION

Miércoles, 8 de mayo (8 pm ET / MLS Live en ESPN+)

SeatGeek Stadium - Bridgeview, Illinois