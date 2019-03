El duelo entre FC Dallas y Colorado Rapids es el punto de partida para la Jornada 4 de la MLS

La cuarta semana de competición en la temporada regular de MLS se traduce en un reducido calendario de partidos. La 'jornada FIFA' -y la salida de varias de las figuras de la liga norteamericana hacia sus selecciones nacionales- dejó un programa de apenas cinco encuentros para el fin de semana.

FC DALLAS vs COLORADO RAPIDS

Sábado, 23 de marzo (5:45 pm ET) | UniMás

Toyota Stadium - Frisco, Texas

FC Dallas buscará recuperarse de la derrota por 1-0 ante Columbus Crew SC del pasado fin de semana, cuando el sábado reciba a Colorado Rapids, club sin triunfos en lo que llevamos de 2019.



Al conjunto de las Montañas Rocosas se le escaparon los 3 puntos el pasado fin de semana en el final del encuentro ante Sporting Kansas City, que logró un agónico 1-1 con un gol de tiro libre de Johnny Russell.

El del sábado será el partido del regreso de Kellyn Acosta al que durante fue su estadio durante sus primeros años como profesional. El precedente más cercano de enfrentamientos entre Dallas y Colorado en el Toyota Stadium data de abril del año pasado, en un encuentro que finalizó 1-1.



NEW YORK RED BULLS vs ORLANDO CITY SC

Sábado, 23 de marzo (7:30 pm ET) | MLS Live en ESPN+

Red Bull Arena - Harrison, Nueva Jersey

Ambos equipos llegan a este duelo en una situación casi diametralmente opuesta.

Los Red Bulls intentan mantener su invicto y la buena imagen que han mostrado en las primeras semanas de competición oficial, especialmente gracias al triunfo 4-1 ante San Jose Earthquakes.



'Los Leones' de Orlando City, en tanto, son otro de los equipos sin victorias hasta el momento en la MLS, y una semana atrás fueron derrotados como locales por Montréal Impact, que se impuso por 3-1.



PHILADELPHIA UNION vs COLUMBUS CREW SC

Sábado, 23 de marzo (7:30 pm ET) | MLS Live en ESPN+

Tallen Energy Stadium - Chester, Pensilvania

Con el regreso de Marco Fabián a la convocatoria, Philadelphia Union saldrá a la cancha con el objetivo de conseguir su primer triunfo del año.



La misión no será fácil; el Union no consigue marcar un gol ante Columbus Crew -su rival del sábado-

desde 2017.

Philadelphia viene de un buen empate 1-1 como visitante ante Atlanta United, gracias a un gol del canterano y debutante Brenden Aaronson.



Recuperado de un larguísimo proceso de operaciones y consecuentes ausencias, el defensa central es

el jugador a destacar en el Crew, gracias a los dos tantos anotados en los primeros tres partidos.



LAFC vs REAL SALT LAKE

Sábado, 23 de marzo (10:30 pm ET) | MLS Live en ESPN+

Banc of California Stadium - Los Ángeles, California

Real Salt Lake regresa a la 'escena del crimen' (el Banc of California Stadium), donde el año pasado dio la sorpresa al eliminar en la ronda de eliminación directa a Los Angeles Football Club.



De la mano de Carlos Vela, LAFC sumó dos victorias en casa y un empate como visitante. El conjunto

negro y dorado es uno de los que mejores sensaciones ha dejado en las tres primeras jornadas de la liga, y claramente apunta a estar en la postemporada.

Real Salt Lake fue goleado por 5-0 por D.C. United el pasado fin de semana, en un partido en que dos de sus jugadores fueron expulsados.



NEW ENGLAND REVOLUTION vs FC CINCINNATI

Domingo, 24 de marzo (4 pm ET) | MLS Live en ESPN+

Gillette Stadium - Foxborough, Massachusetts

Tras ser goleado en la jornada 1 por Seattle Sounders FC, el debutante FC Cincinnati viaja hacia la Costa Este con un apreciable invicto de dos partidos (fruto del empate como visitante ante Atlanta United FC y la victoria en casa ante Portland Timbers) para medirse a New England Revolution, un equipo que todavía no conoce el sabor de la victoria en 2019.

El conjunto de 'la Ciudad Reina' viene de un momento pleno de éxtasis, cuando el domingo se impuso por 3-0 a 'los Leñadores' ante los más de 30.000 espectadores que llenaron el Nippert Stadium.

'Los Revs' se regodean con el buen momento de su nuevo jugador franquicia Carles Gil -quien marcó dos goles una semana atrás ante Toronto FC-, aunque hasta ahora el equipo no ha logrado firmar una victoria en los tres partidos oficiales disputados hasta el momento.