El dilema de Toronto FC entre el Galaxy de Zlatan sin “nada que perder” y la Campeones Cup ante Tigres

LA Galaxy se encuentra en territorio de ganar sí o sí, en caso de que quieran evitar quedarse fuera de los Playoffs por segundo año consecutivo, algo que no les sucede desde hace 10 años.

“Escúchame, no tenemos nada que perder”, dijo Zlatan Ibrahimovic. “Tenemos seis partidos restantes, e iremos por ella [la clasificación]. Haremos todo para intentar alcanzarla, y si, dependemos de los otros equipos (delante de nosotros en la tabla).

“Ojala no les vaya tan bien (a los otros equipos)…para mí, [la situación] ganar sí o sí, no es problema. No tengo problema con ello, así que ganemos”.