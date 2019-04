El choque entre Jona dos Santos y Marco Fabián, entre lo más atractivo de la Semana 7 en MLS

Desde el viernes por la noche regresa la acción de la séptima semana de competición en la temporada regular. Una jornada que inició el martes por la noche con el empate sin goles entre D.C. United y Montréal Impact.

CHICAGO FIRE vs VANCOUVER WHITECAPS FC

SeatGeek Stadium - Bridgeview, Illinois

Viernes 12 de abril, 8:30 pm ET (MLS Live en ESPN+)

Chicago Fire buscará ampliar su racha de partidos como invicto cuando el viernes por la noche reciba en su casa a Vancouver Whitecaps.

El Fire viene de un valioso empate 2-2 como visitante ante Toronto FC, mientras que los Whitecaps fueron derrotados en casa por 2-0 por LA Galaxy una semana atrás.

Posible alineación de Chicago Fire:



Posible alineación de Vancouver Whitecaps FC:

MONTRÉAL IMPACT vs COLUMBUS CREW SC

Stade Saputo - Montreal, Quebec

Sábado 13 de abril, 1 pm ET (MLS Live en ESPN+)

Luego de empatar sin goles en sus visitas a New York City FC y D.C. United, Montréal Impact jugará su primer partido oficial de 2019 en el Stade Saputo, donde será local frente a Columbus Crew SC, líder de la Conferencia Este, que viene de imponerse por 1-0 a New England Revolution.

Para el conjunto canadiense el encuentro representará el final de una dura semana, en la que habrá disputado tres encuentros consecutivos. Mientras Ignacio Piatti sigue de baja por lesión, Maxi Urruti regresaría al XI inicial tras purgar una tarjeta roja en el partido del martes en Washington, D.C.

Posible alineación de Montréal Impact:



Posible alineación de Columbus Crew SC:

HOUSTON DYNAMO vs SAN JOSE EARTHQUAKES

BBVA Compass Stadium - Houston, Texas

Sábado 13 de abril, 3 pm ET (Univision)

Partidazo en la pantalla de Univision, en la que veremos en acción a dos equipos entrenados por exjugadores sudamericanos.



Invicto en la temporada regular -con tres victorias consecutivas en sus últimos encuentros- Houston Dynamo espera que el parón que tuvo el pasado fin de semana no afecte su rendimiento cuando reciba a San Jose Earthquakes.



El club californiano viene de ganar su primer compromiso oficial del año (3-0 frente a Portland Timbers), tras ser superado con claridad en sus cuatro primeros partidos.

Posible alineación de Houston Dynamo:



Posible alineación de San Jose Earthquakes:

SEATTLE SOUNDERS FC vs TORONTO FC

CenturyLink Field - Seattle, Washington

Sábado 13 de abril, 4 pm ET (MLS Live en ESPN+)

Finalistas de la MLS Cup en 2016 y 2017, Seattle y Toronto son hoy por hoy dos de los mejores equipos en el inicio de la temporada 2019.

Los Sounders ganaron cuatro de sus primeros cinco partidos y todavía no conocen la derrota. En la última jornada se impusieron por 1-0 a Real Salt Lake. El conjunto escarlata también está invicto hasta el momento y en la última jornada igualó 2-2 frente a Chicago Fire.

Posible alineación de Seattle Sounders FC:



Posible alineación de Toronto FC:

MINNESOTA UNITED FC vs NEW YORK CITY FC

Allianz Field - St. Paul, Minnesota

Sábado 13 de abril, 5 pm ET (ESPN Deportes)

Llegó el día soñado por los aficionados de 'los Loons', que por primera vez podrán asistir a un partido en el moderno Allianz Field. Minnesota United está haciendo una buena campaña tras haber ganado tres de los cinco partidos que hasta ahora le tocó jugar fuera de casa: el último de ellos como visitante ante New York Red Bulls.



Por su parte, NYCFC todavía no conoce el triunfo. Tras cinco jornadas disputadas cosechó cuatro empates y una derrota.

Posible alineación de Minnesota United FC:



Posible alineación de New York City FC:

NEW ENGLAND REVOLUTION vs ATLANTA UNITED FC

Gillette Stadium - Foxborough, Massachusetts

Sábado 13 de abril, 7:30 pm ET (MLS Live en ESPN+)

El campeón de la MLS en 2018 -Atlanta United FC- todavía busca su primera victoria en la liga 2019. Y ese será el objetivo de 'las Cinco Bandas' cuando el sábado visiten a New England Revolution.

Atlanta viene de tener jornada libre el pasado fin de semana, y existen opciones de que los lesionados 'Pity' Martínez y Franco Escobar regresen a la acción frente a los Revs, quienes vienen de perder por 1-0 frente a Columbus Crew SC.

Posible alineación de New England Revolution:



Posible alineación de Atlanta United FC:

FC DALLAS vs PORTLAND TIMBERS

Toyota Stadium - Frisco, Texas

Sábado 13 de abril, 8 pm ET (MLS Live en ESPN+)

FC Dallas procurará mantener su invicto como local al enfrentar en casa a un Portland Timbers que no consigue sumar de a tres en 2019.



Los locales perdieron 2-1 la última semana frente a Philadelphia Union, mientras que 'los Leñadores' fueron superados 3-0 por San Jose Eartquakes.



REAL SALT LAKE vs ORLANDO CITY SC

Rio Tinto Stadium - Sandy, Utah

Sábado 13 de abril, 9 pm ET (MLS Live en ESPN+)

Real Salt Lake necesita cambiar su suerte, tras acumular cuatro derrotas consecutivas en la temporada regular. Y el sábado por la noche se medirá a un Orlando City SC cada vez más influido por el gran juego del portugués Nani.



En la jornada 6, RSL fue superado por la mínima diferencia por Seattle Sounders, mientras que Nani anotó un doblete en la victoria 4-3 de Orlando sobre Colorado Rapids.



COLORADO RAPIDS vs D.C. UNITED

Dick's Sporting Goods Park - Commerce City, Colorado

Sábado 13 de abril, 9 pm ET (MLS Live en ESPN+)

D.C. United viene de una semana extraña en MLS, en la que fue goleado primero como local por LAFC, y más tarde no pudo pasar del empate sin goles ante Montréal Impact al no poder contar con el suspendido Wayne Rooney.



Los Rapids atraviesan una considerable racha de partidos sin victorias y apenas suman dos puntos hasta ahora.



LA GALAXY vs PHILADELPHIA UNION

Dignity Health Sports Park - Carson, California

Sábado 13 de abril, 10:30 pm ET (MLS Live en ESPN+)

LA Galaxy atraviesa por una buena racha racha de tres victorias consecutivas, y buscará mantener ese nivel consecutivo el sábado por la noche, cuando juegue como local ente Philadelphia Union.



El conjunto californiano llega a este encuentro luego de haber ganado como visitante por 2-0 a Vancouver Whitecaps FC, mientras que el Union protagonizó una interesante remontada para imponerse como local a FC Dallas por 2-1.



LOS ANGELES FOOTBALL CLUB vs FC CINCINNATI

Banc of California Stadium - Los Ángeles, California

Sábado 13 de abril, 10:30 pm ET (MLS Live en ESPN+)

El líder de la clasificación general recibe al novato de la MLS 2019. LAFC, el mejor equipo del panorama actual de la liga,, será local ante el luchador FC Cincinnati.



LAFC goleó 4-0 a D.C. United en la última fecha, mientras que Cincinnati igualó 1-1 en casa frente a Sporting Kansas City.



SPORTING KANSAS CITY vs NEW YORK RED BULLS

Children's Mercy Park - Kansas City, Kansas

Domingo 14 de abril, 7 pm ET (FOX Deportes)

Eliminado en las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf, pero invicto en sus últimos cuatro compromisos en MLS, Sporting Kansas City será el anfitrión de RBNY en la noche del domingo.



SKC viene de igualar 1-1 en su visita a FC Cincinnati, mientras que el conjunto taurino enlazó su tercera derrota consecutiva en el inicio de la temporada regular tras caer 2-1 como local frente a Minnesota United.