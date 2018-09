El Chicago Fire del 2018 está por extinguirse prematuramente, ¿qué le espera a futuro?

El proceso no solo se estancó sin poder mejorar aspectos puntuales que no habían funcionado aun cuando los resultados se dieron en la campaña anterior, sino que pareciera ir en retroceso.

En la actual campaña, ya suman 8 descalabros de visita, y con perder uno de los dos restantes que les quedan en cancha ajena, no solo no sumarian la misma cantidad de derrotas de visita que la campaña anterior, sino que de no ganar ambos duelos, ni siquiera igualarían lo hecho en puntos en 2017 como visitante.

Lo que hizo notorio que estos fallos no fueron corregidos, es que sus fortalezas no pudieron mantenerse y al no compensar fortaleciendo las debilidades, Chicago quedo expuesto al fracaso. De tal manera que, de perder el miércoles por la noche en el Yankee Stadium ante el New York City FC de David Villa, se quedaran sin ninguna chance de clasificar a Playoffs…con aun cuatro partidos restantes en la campaña.