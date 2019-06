El CaliClásico es el gran atractivo de la Semana 17 de la temporada regular de la MLS 2019

La actividad de MLS regresa a pleno en la Semana 17, que marca el ecuador de la temporada regular. El duelo entre San Jose Earthquakes y LA Galaxy destaca en una nutrida agenda de partidos.

NEW YORK RED BULLS vs CHICAGO FIRE

Viernes, 28 de junio (8 pm ET / UniMás)

Red Bull Arena - Harrison, Nueva Jersey

Tras dos derrotas consecutivas (una de ellas como local frente a New England Revolution, por la Copa Abierta de Estados Unidos), New York Red Bulls regresa a la actividad de la temporada regular en un partido en el que será local frente a Chicago Fire.

El cuadro taurino viene de perder en tiempo extra en el torneo de eliminación directa, mientras que el Fire dejó escapar el fin de semana una oportunidad seria de instalarse en la zona de acceso a los Playoffs al empatar en el SeatGeek Stadium 1-1 ante Real Salt Lake.

RBNY contará con el posible regreso de Bradley Wright-Phillips y sufrirá las ausencias por convocatorias internacionales de Aaron Long, Michael Amir Murillo, Kemar Lawrence y Derrick Etienne.

Chicago corre el riesgo de no contar con el defensor Johan Kappelhof, y definitivamente no podrá contar con Francisco Calvo y Djordje Mihailovic, citados por sus selecciones a la Copa Oro de Concacaf.

COLORADO RAPIDS vs LAFC

Viernes, 28 de junio (10 pm ET / UniMás)

Dick's Sportin Goods Park - Commerce City, Colorado

Colorado Rapids busca prolongar su racha 7 partidos sin derrotas en un complicado partido frente a LAFC, líder de la clasificación general.

Los Rapids igualaron 2-2 como visitantes el sábado pasado ante Vancouver Whitecaps, con goles de Diego Rubio y Andre Shinyashiki.

Con 11 triunfos, una derrota y cuatro empates, Los Angeles Football Club sumó una valiosa victoria 3-1 en U.S. Open Cup frente a San Jose Earthquakes.



Colorado no contará con los lesionados Kortne Ford y Deklan Wynne, así como tampoco con Jonathan Lewis, parte de Estados Unidos en la Copa Oro.

LAFC no tendrá a su disposición con Danilo Silva y Javier Pérez, ambos en recuperación de diferentes dolencias. Tampoco con los internacionales Tyler Miller, Walker Zimmerman, Mark-Anthony Kaye y Peter Lee-Vassell.

MINNESOTA UNITED FC vs FC CINCINNATI

Sábado, 29 de junio (4 pm ET / ESPN Deportes)

Allianz Field - St. Paul, Minnesota

En este reinicio de la actividad de liga, 'los Loons' pretenden poner fin a una seguidilla de tres derrotar consecutivas cuando reciban en Allianz Field a FC Cincinnati, club que ha perdido 10 de sus más recientes 11 encuentros.

La reciente buena noticia para Minnesota United experimentó una buena noticia al superar por 3-2 a Houston Dynamo en la Copa Abierta de Estados Unidos.

FC Cincinnati (3 triunfos, 12 derrotas, 2 empates) viene de una derrota como local por 2-0 frente a LA Galaxy.



ATLANTA UNITED FC vs MONTRÉAL IMPACT

Sábado, 29 de junio (6 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Mercedes-Benz Stadium - Atlanta, Georgia

Dos contendientes por la primera posición de la Conferencia del Este se miden el sábado tras obtener resultados disparos a mitad de semana.

Atlanta perdió por 3-2 en su visita a Toronto FC, en un encuentro que podría haber empatado con la ejecución de un penal en tiempo agregado por parte de Gonzalo 'Pity' Martínez.



Un doblete de Orji Okwonkwo fue el principal argumento para que el Impact se impusiera en Stade Saputo por 2-1 a Portland Timbers.

NEW YORK CITY FC vs PHILADELPHIA UNION

Sábado, 29 de junio (7 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Yankee Stadium - Bronx, Nueva York

Otro partido trascendente dentro de la Conferencia Este, en el que New York City FC pondrá en juego su récord de partidos como invicto en condición de local, cuando reciba en Yankee Stadium al líder Philadelphia Union.

NYCFC viene de hacer historia al ganar sus dos primeros partidos en la U.S. Open Cup, incluyendo una victoria a domicilio frente a D.C. United.



El Union arriba a este compromiso con cuatro partidos sin derrotas, luego de igualar 1-1 en Gillette Stadium frente a New England Revolution.

COLUMBUS CREW SC vs ORLANDO CITY SC

Sábado, 29 de junio (7:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

MAPFRE Stadium - Columbus, Ohio

Columbus Crew no ganó en sus últimos cinco partidos. El pasado fin de semana el club 'Oro y Negro' cayó 1-0 en casa ante Sporting Kansas City.

Tal como ocurre con su rival del sábado, 'los Leones' de Orlando City están en este momento fuera de las posiciones de acceso a la postemporada. El miércoles el equipo del estado de Florida cayó en su visita a D.C. United.

NEW ENGLAND REVOLUTION vs HOUSTON DYNAMO

Sábado, 29 de junio (7:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Gillette Stadium - Foxborough, Massachusetts

Los 'Revs' jugarán para alcanzar un total de seis partidos seguidos sin perder cuando reciban a Houston Dynamo, un equipo que perdió tres de sus últimos cuatro encuentros.

El miércoles por la noche, el cuadro texano perdió 2-0 en su visita a San Jose Earthquakes en Avaya Stadium.

D.C. UNITED vs TORONTO FC

Sábado, 29 de junio (8 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Audi Field - Washington, D.C.

Uno de los temas de la semana es, sin dudas, el golazo de larga distancia que Wayne Rooney marcó el miércoles frente a Orlando City, en un partido que finalizó con una victoria 1-0.



De lo que también se habla es de la tardía victoria -plena de suspenso, pero victoria al fin- de Toronto en el

partido de mitad de semana ante Atlanta United, que se selló con un 3-2.

SAN JOSE EARTHQUAKES vs LA GALAXY

Sábado, 29 de junio (10 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Stanford Stadium - Stanford, California

El 'CaliClásico' es una de las rivalidades más antiguas de MLS, y la del sábado será la primera ocasión en la que ambos equipos se enfrentan en esta temporada. Será la primera vez, además, que Matías Almeyda y Guillermo Barros Schelotto se midan como entrenadores en la liga de Estados Unidos y Canadá.



Los Quakes no perdieron en sus últimos cinco encuentros, y la victoria de mitad de semana frente a Houston Dynamo por 2-0 les sirvió para instalarse en posiciones de clasificación a los Playoffs.

En un no demasiado buen encuentro, LA Galaxy regresó del receso por la disputa de la Copa Oro a mitad de semana con un triunfo como visitante frente a FC Cincinnati.

REAL SALT LAKE vs SPORTING KANSAS CITY

Sábado, 29 de junio (10 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Rio Tinto Stadium - Sandy, Utah

RSL recibe a Sporting Kansas City con la ilusión de terminar el día por encima de la línea roja en la Conferencia Oeste.

Tras el empate 1-1 del fin de semana ante Chicago Fire, Real Salt Lake quedó a apenas un punto de su objetivo.



Sporting KC -afectado por convocatorias internacionales y varias lesiones- consiguió su segunda victoria desde abril tras imponerse a domicilio frente a Columbus Crew SC.

SEATTLE SOUNDERS FC vs VANCOUVER WHITECAPS FC

Sábado, 29 de junio (10 pm ET / MLS Live en ESPN+)

CenturyLink Field - Seattle, Washington

Duelo entre dos de los tres participantes de Cascadia Cup, en condiciones no del todo habituales. Los Sounders, uno de los líderes de la Conferencia Oeste viene de perder tres partidos consecutivos (frente a FC Dallas, Montréal Impact y Portland Timbers) por un marcador final de 2-1.

Vancouver, por su parte, igualó en sus tres partidos más recientes. El último de ellos, un 2-2 frente a FC Dallas.

PORTLAND TIMBERS vs FC DALLAS

Domingo, 30 de junio (10 pm ET / Unimás)

Providence Park - Portland, Oregón

El partido que enfrentará a dos equipos derrotados el miércoles cerrará la Semana 17 de la temporada regular.

Portland Timbers perdió 2-1 el miércoles en su visita a Montréal Impact.



Ese mismo día, el conjunto texano igualó 2-2 en su casa ante Vancouver Whitecaps FC.