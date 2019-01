El 'Big 3' de Toronto FC no se desconcentra pese a entrar a su último año de contrato

La pretemporada de Toronto FC apenas comenzó, pero ya hay una cuestión que domina el ambiente en el conjunto escarlata.

Las tres máximas figuras del equipo -fundamentales en la obtención del triplete en 2017- finalizan sus respectivos contratos con el club canadiense en el mes de diciembre. Lo que significa que -al menos en teoría- Sebastian Giovinco, Michael Bradley y Jozy Altidore podrían estar iniciando su última temporada con el conjunto de la provincia de Ontario.

Al finalizar la temporada pasada Bradley fue tajante: esta situación no lo distraería de su trabajo día a día. 'La Hormiga Atómica' y el fornido delantero reaccionaron de una manera similar al reintegrarse al equipo.

"Soy un profesional. Ya demostré eso", expresó el italiano, quien suma 83 goles con TFC y espera llegar al centenar de tantos en 2019. "Me preocupo por el equipo y por mí. Para mí, nada cambia", señaló en declaraciones a MLSsoccer.com.

En forma tras un 2018 en el que padeció mucho con las lesiones, Altidore reconoció que vive una situación nueva en lo personal.

"De alguna manera es algo agridulce porque no sabes qué va a pasar en el futuro, pero eso no cambia nada", señaló el goleador. "Esto no hace que yo tenga menos ganas de jugar o que lo haga con menos emoción. Todavía espero jugar en BMO Field, hacer goles y saltar frente a nuestra afición, poder disfrutar con ellos, porque esto ha sido genial. Me gustaría que esto continúe".

La noticia de que Víctor Vázquez está próximo a dejar Toronto para unirse a un club catarí sorprendió tanto al seno de Toronto FC como lo hizo el anuncio de que Tim Bezbatchenko (uno de los responsables del armado del equipo actual) dejaba su cargo como gerente general para convertirse en el nuevo presidente de Columbus Crew SC.





El entrenador Greg Vanney no siente que la actual situación del equipo sea particularmente especial.

"Es normal que los futbolistas que están en su último año de contrato miren o escuchen cosas", expresó, al tiempo que agregó que los representantes se encargarán de ese tema mientras los jugadores pueden concentrarse en el día a día. "Estos muchachos son profesionales. No creo que esto sea una distracción. Ojalá podamos llegar a un acuerdo y podamos mantenerlos aquí, y podamos seguir avanzando. Esa sería la solución simpre. Pero todo es un trabajo en evolución y hay muchas partes involucradas en esa decisión".

Antes de mudarse a Columbus, Bezbatchenko dijo que las conversaciones con las tres figuras de Toronto comenzarían con el cambio de año. Con la llegada de Ali Curtis (exNew York Red Bulls) como nuevo gerente general, hay que volver a forjar una nueva relación entre ambas partes.

Giovinco aseguró que ya habló brevemente con Curtis, mientras que Altidore manifestó que no ha tenido aún esa posibilidad.

"Apenas acaba de llegar", expresó el ariete. "Yo deje mis intenciones bien claras. Espero que los aficionados sepan que es aquí donde quiero quedarme. Todo lo que puedo hacer es reiterar mi deseo".

"Veremos qué pasa", manifestó Giovinco. "Quiero quedarme aquí, pero ya escuché algo sobre alguien que quiere ofrecerme a otro equipo. Voy a disfrutar este año porque puede ser mi último aquí ... o no, ya veremos".

Cuando se le pidió que diera más precisiones sobre ese 'otro equipo', el italiano no entró en detalles. "No puedo decir demasiado", se limitó a decir. El entrenador Vanney, por su parte, manifestó que no estaba al tanto de esa posibilidad. "Generalmente me entero de estas cosas", concluyó.

Tras los dichos de Giovinco, el club informó que no había recibido ninguna oferta oficial por el jugador.

Giovinco cumplirá 32 años este mes, pero él no quiere oir hablar de su edad como un factor a evaluar para definir su continuidad en el equipo canadiense.

"En Italia los futbolistas juegan hasta que cumplen 40", comentó. "En MLS uno pensaría que podemos jugar hasta los 38. Me quedan seis años. No se trata solo de la edad, sino de todo: entrenamientos, partidos...".

"Ahora estoy aquí, y estoy feliz de estar aquí", añadió el 10. "Veremos qué pasa este año y en el futuro".

Hasta que las decisiones finales sean anunciadas, seguirán habiendo conversaciones.

"Esa es la realidad de períodos como este, de transferencias", expuso Altidore. "Como jugador, no quieres tratar con esos temas, quieres concentrarte en tu club y en ganar. Quiero concentrarme en estar aquí y en ganar títulos".

"Siento que todavía me quedan cuatro o cinco buenos años de fútbol, y quiero ganar", expresó el futbolista de 29 años. "Me he vuelto adicto a ganar aquí; se convirtió en una obsesión. Y por eso quiero más. Quiero más trofeos".

"Este apenas es el comienzo", concluyó. "Este club se convertirá en mejor y mejor en términos del juego, pero también en como dominamos los partidos. Ese es el objetivo: ser uno de los mejores clubes en la MLS. No solo durante dos o tres años, sino durante cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años".