El Atlético de Madrid será rival de las figuras de Major League Soccer en el MLS All-Star Game

Entre las muchas estrellas internacionales del club están Griezmann, el campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2018 con Francia y finalista del Premio The Best al jugador de la FIFA 2016. Antes de unirse al Atlético Madrid, Griezmann pasó cinco temporadas en la Real Sociedad, donde fue compañero de Carlos Vela, la estrella de Los Angeles Football Club y la Selección Nacional de México, quien actualmente lidera la tabla de goleo en la MLS.

Todos los abonados de Orlando City SC recibirán acceso prioritario de preventa para los boletos del MLS All-Star Game presentado por Target. La preventa comenzará el 2 de mayo a las 10 a.m. ET. Las entradas para el público general saldrán a la venta a partir del 9 de mayo a las 10 a.m. ET a través de Ticketmaster.com.