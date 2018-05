Efraín Álvarez, el nombre que podrían dentro de poco disputarse las selecciones de México y Estados Unidos

CARSON, California -- La soterrada batalla por talentos nacidos en Estados Unidos de familias mexicanas, podría tener otro capítulo en un futuro cercano. O por lo menos otra ‘fuga’, en un chico de 15 años que desde el año pasado ha dado de qué hablar y cuyo nombre es cada vez más sonoro en el ambiente futbolístico estadounidense.

Se trata de Efraín Álvarez, jugador con contrato de MLS pero que actualmente se desempeña en el Galaxy II, equipo de la segunda división (USL) del fútbol en Estados Unidos. ¿Y qué tiene de especial ello?, se preguntarán algunos.

Pues bien, el mediocampista está a poco de cumplir 16 años (Junio 19), ya está en los récords como el más joven en jugar USL, el más joven en marcar un triplete, apareció en el equipo ideal de la semana, tiene contrato profesional de MLS, entre otras cuantas metas cumplidas.

“Yo estoy feliz de conseguir esas cosas, pero la verdad me enfoco en trabajar duro para ver qué pasa de aquí en adelante”, le dijo un tranquilo y algo tímido Efraín a FutbolMLS tras un entrenamiento del Galaxy II.



