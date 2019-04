Eduard Atuesta es la ‘balanza y filtro’ del LAFC en el que brilla Carlos Vela

“Soy un jugador que no se conforma nunca, llegué en unas condiciones, con objetivos claros, conseguí los objetivos de corto plazo y ahora tengo unos objetivos a más largo plazo” , le dijo el nacido en Vélez, Santander a FutbolMLS.com al analizar su proceso en MLS .

Así describe el santandereano, para quienes no lo detectan, el papel que cumple en el LAFC de Bob Bradley : “Mi rol es conectar a todo el equipo; mantener el balance; darle un buen juego al equipo y que mis compañeros den el ciento por ciento” , detalló.

No solo los números respaldan su descripción, sino también el hecho de que Atuesta hace su trabajo de gran manera. El número 20 de LAFC ha jugado al menos 89 minutos en todos los partidos, lidera la lista de jugadores con la mayor cantidad de pases correctos en lo que va de la temporada de MLS y a demás del gol ha aportado tres asistencias.



Ante ello, resalta una vez más la tranquilidad y sencillez del ex Independiente Medellín. “En la rotación del medio campo me he podido conectar bien con todos, y soy el respaldo de ellos. Tengo que seguir apoyándolos y aprovechando la oportunidad de poder jugar”, comentó.