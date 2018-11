Dueño de Portland arremete contra medios, le “molesta” que no reciba la misma atención que Seattle

“Ustedes díganme, me molesta que durante los últimos seis años, los Timbers han llegado a la final de Conferencia en tres ocasiones”, Paulson dijo en la entrevista. “Tres de los últimos seis años, y aun así, no escuchas sobre Portland consistentemente de la misma manera que se habla de Seattle como un equipo elite.

“Me alimento de ello. Me gusta ser el menospreciado; me gusta este material motivacional para el vestidor”, dijo Paulson.

“Creo que es algo bueno, el ser accesible”, comentó Paulson. “Cuando ente a Twitter, me propuse no ser una cuenta corporativa, no deje que nadie escribiera mis tweets, y soy yo mismo”.

“No me arrepiento de unirme a Twitter, creo que ha sido algo bueno. Y me puse en la línea de fuego, he sido yo mismo y quizás haya echo enojar a algunas personas en el proceso. Es algo de lo que definitivamente no me arrepiento”.