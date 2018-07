¿Dónde, si no? El MLS All-Star Game se siente en casa al llegar a la ciudad de Atlanta

Cada All-Star Game de la MLS es un acontecimiento especial, sin dudas. Año tras año, la liga lleva a sus mejores futbolistas a una de sus ciudades sede enfrentarlos a algunos de los equipos más poderosos del fùtbol europeo. Si en el verano de 2017 el rival fue Real Madrid, con anterioridad los visitantes también fueron ilustres. Bayern Munich, Manchester United, Chelsea, AS Roma -entre otros- figuran en el historial de contrincantes del seleccionado de la primera división de Estados Unidos. El miércoles (7:30 pm ET / UniMás) el turno será para Juventus FC, uno de los equipos más reconocibles del fútbol mundial.

En Atlanta, ir a un partido de fútbol significa otra cosa. No es igual a nada que hayas visto antes. En la cancha, el equipo produce algunos de los mejores momentos deportivos en Estados Unidos desde que entrase en competición en marzo de 2017. En las tribunas del Mercedes-Benz Stadium, todo es un torbellino, todo es fervor. No es una situación comparable a la de las más nutridas hinchadas de Sudamérica, aunque en parte se le parece. No es igual a lo que pasa en Portland, Seattle o Kansas City, pero no deja de tener puntos de contacto con la escena en esas tres ciudades. Verdaderamente, Atlanta es diferente. Es única.