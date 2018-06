Con 'Dome' Torrent, el 'estilo Guardiola' busca imponerse en New York City FC y la MLS

Sobre el papel, las cosas no podrían haber iniciado de mejor manera para Domènec Torrent. El -literalmente- recién llegado entrenador de New York City FC se plantó en el Yankee Stadium con apenas un liviano entrenamiento con su nuevo plantel. Y el domingo -frente al vigente campeón de la MLS- remontó el 0-1 inicial y se llevó una justa victoria 2-1. El nuevo técnico, quien durante mucho tiempo fue 'la mano derecha' de Pep Guardiola en varios equipos, comenzó su curso norteamericano con el pie derecho.

"Lo dije en la conferencia de prensa", señaló Torrent tras la práctica abierta del martes. "Pienso que nuestros jugadores están listos. Vi su intensidad en los entrenamientos. Es muy importante para un nuevo entrenador comenzar con una victoria. No olvidemos que Toronto FC es el campeón de la MLS y que ellos comenzaron ganando el partido", expuso el flamante enntrenador de NYCFC.

El duelo ante el conjunto escarlata fue doblemente especial para 'Dome' (así busca el catalán que los aficionados y sus jugadores lo llamen). En Toronto FC jugó Víctor Vázquez, autor del primer gol en la tarde del domingo, y uno de los ex pupilos de Torrent en 'la Masía' del FC Barcelona.

"Trabajé con él, Leo Messi, Gerard Piqué. Messi siempre dijo que Víctor era el mejor jugador de esa generación. Él anotaba 12 o 15 goles por temporada. Quizás tiene la calidad para seguir jugando en Europa; de hecho, hace un par de años jugaba en Bélgica", resaltó Torrent. "Somos amigos, compartimos buenos momentos juntos, junto a Pep Guardiola. Fue un muy buen jugador para nosotros. No solo es un buen jugador, sino una buena persona".

"Al final, los más importantes son los jugadores", insistió. "Creo que New York City FC tiene más calidad que la que nuestros propios jugadores piensan que tienen. En este plantel hay 3 o 4 jugadores que, seguro, podrían estar en Europa. Pero vamos paso a paso", explicó el entrenador que se hizo cargo del equipo apenas un día antes de su debut oficial, como reemplazante de Patrick Vieira. "Patrick es un gran entrenador. El equipo ganó por Patrick Vieira. El triunfo fue para él también. Yo tuve un solo entrenamiento", recordó. "Patrick tiene la misma idea de fútbol que el City Football Group [el grupo inversor que controla a Manchester City y NYCFC]. "El 90% de la idea de Patrick es la que yo comparto. Haremos algunos pequeños cambios, pero en general el equipo seguirá más o menos igual".

Domènec Torrent llega a la MLS tras compartir once años de carrera codo con codo con Pep Guardiola, al que acompañó como asistente en el FC Barcelona, Bayern Munich y Manchester City. La amistad entre ambos es algo que se plantea como algo evidente. "Pep es como un hermano para mí. Todo el tiempo hablamos. Le dije que todo es perfecto aquí", apuntó el nuevo técnico en jefe de New York City FC. "Me deseó suerte antes del partido. Él siguió el encuentro a través de Twitter. Sabía todo sobre el partido. Incluso que Víctor [Vázquez] nos había hecho un gol".

En lo profesional, esta es la primera vez en la que Torrent se separa de Guardiola en más de una década. "No se si volveremos a trabajar juntos. Pero ahora estoy 100% enfocado aquí, en Nueva York. Es un club con el que me resulta cómodo trabajar. Toda la gente es impresionante. Este es mi trabajo y me encanta".

"Es un gran error pensar que Guardiola solo quiere tener la posesión de la pelota", comentó el nuevo head coach. "Con él, si puedes ser rápido, ser directo... tienes que hacerlo. Para mí él es el mejor entrenador de la historia, porque introdujo nuevos conceptos en el deporte. Pep cambió muchas cosas en Manchester City. Fuimos capaces de romper récords en la liga inglesa en un año. Para él cada partido es diferente, siempre busca la mejor manera de jugar cada partido".

"Pep vendrá en julio con Manchester City; estará aquí, en Nueva York", recordó Torrent. "Tengo que buscar un buen restaurante japonés adonde pueda llevarlo. A él le encanta la comida japonesa". Pero no solo de gastronomía vive el hombre. Domènec Torrent espera poder dar alas a dos de sus mayores aficiones en su estadía en 'la Gran Manzana': el básquet y los conciertos.

"Me encanta el baloncesto. Me encanta la música en directo", expresó con entusiasmo. "Después del fútbol mi deporte favorito es el baloncesto. ¿Mis jugadores preferidos? Michael Jordan, LeBron James... Pero me gusta el baloncesto en general. También me gusta el jazz, el soul. Si después de un partido estoy muy contento, necesito ir a un club de jazz o blues. Quizás eso sea posible en Nueva York".