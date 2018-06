Diego Rossi y las chances de su selección en Rusia: "Le tengo fe a Uruguay para seguir adelante"

El hecho de estar lejos de Montevideo hace que para ver a la selección, sea necesario acomodarse a cualquier circunstancia. “No tengo nada preferido. Sí que tengo que verlos, claro. Pero no me interesa si es solo o con gente, no preparo nada”, explicó Rossi en torno a cómo ha disfrutado de las presentaciones de los dirigidos por ‘El Maestro.