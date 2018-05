Diego Rossi o Ezequiel Barco, ¿qué jugador te gustaría para tu equipo ideal de MLS?

Mucho hemos hablado en FutbolMLS sobre la llegada de joven talento sudamericano en varios equipos de la liga en las últimas temporadas, pero en especial en el curso 2018. Entre esa nueva ‘sangre joven’ hay dos nombres que a día de hoy destacan por encima de sus pares en la liga norteamericana: Diego Rossi y Ezequiel Barco.

Ambos futbolistas comparten varios datos en común: tienen edades parecidas, llegaron desde clubes grandes e históricos de Sudamérica, y son jugadores franquicia en sus nuevos equipos, en los que ya dejaron su marca personal.

Diego Rossi es uruguayo, tiene 20 años, se unió a Los Angeles Football Club tras obtener tres títulos con Peñarol. El montevideano es un atacante dúctil y lleno de recursos, que en su país natal fue una pieza clave para el conjunto ‘mirasol’. Fue titular en los siete partidos que LAFC ha disputado hasta ahora en la MLS, en los que marcó cuatro goles y registró 4 asistencias.



Con 19 años, el argentino Ezequiel Barco llegó a Atlanta United como una de las contrataciones más caras en toda la historia de la liga. Sus antecedentes hablan de un jugador de excepción, que lideró a Independiente a obtener en diciembre la Copa Sudamericana. Pretendido por varios equipos europeos, Barco eligió sumarse al grupo de ‘Tata’ Martino. Recientemente recuperado de una lesión que no le permitió comenzar con normalidad la temporada, el santafesino comienza a demostrar su valor sobre la cancha.



Si uno pudiera, juntaría a estos dos talentos en un mismo equipo, para plasmar sobre el terreno de juego el valor actual de la ‘nueva’ MLS. Pero -puesto en imaginario entrenador-, si uno tuviera que quedarse solo con uno de los dos, ¿a quién elegiría?

La respuesta no es sencilla. Hay argumentos claros para volcarse por uno o el otro. Para intentar resolver esta cuestión convocamos a los editores de FutbolMLS para resolver la disyuntiva entre ‘el botija’ Rossi o ‘el pibe’ Barco.





Hugo Chávez Barroso:

“Me quedo con Ezequiel Barco. Entiendo que tras solo 9 jornadas, Diego Rossi tiene más argumentos hoy por hoy en la MLS por su buen rendimiento y porque Barco apenas entró en acción tras su lesión. Pero más allá de este arranque de temporada, siendo una muestra muy pequeña e injusta para el argentino, yo me inclinó por Barco por dos cuestiones:

1. Por cargarse a un grande (Independiente) en la espalda en las finales por un título continental, cobrando un penalti decisivo en el Maracaná ante otro gigante sudamericano…¡a los 18 años!

2. El referente de LAFC es Carlos Vela, Rossi es un extraordinario complemento. Barco no llegó a Atlanta para ser complemento de nadie, llegó para ser ‘el’ jugador clave en un futuro cercano a pesar de que el equipo ya cuenta con varias estrellas de ataque.



publicidad

Adicionalmente, y sin afán de hacer menos a Bob Bradley, a Barco lo trajo un DT que recientemente dirigió al Barcelona y a la Argentina. Para que un técnico de esa categoría se fije en alguien con una carrera tan corta, algo muy especial debe tener el chico.



Diego Rossi, la nueva joya del fútbol uruguayo que hizo historia en la MLS con el LAFC Univision 0 Compartir

Johan Forero:

Me quedo con Diego Rossi porque ha tenido mayor impacto. Anotó el primer gol de LAFC y se ha adaptado perfectamente al juego de Vela y Ureña. En cuanto a Barco, me parece que la prensa le ha puesto mucha presión y de cierta manera la expectativa de todos los aficionados es mucho más alta. Se debe tener en cuenta que viene de una lesión, así que aún no está en su mejor nivel pero todo puede cambiar. Por ahora me quedo con Rossi.

John Rojas:

La difícil comparación arranca en las coincidencias. ambos nacidos en el mismo mes de marzo, aunque Rossi un año antes. Los dos debutando en primera división en 2016, aunque el uruguayo en abril y el argentino en Agosto. al río que separa a los dos jugadores ofensivos no solo es el el Río de la Plata, sino el cauce de sus historias personales en las que hay Copa Libertadores para el 'charrúa' y Copa Sudamericana para el santafesino. Velocidad, regate, lectura del juego, pierna derecha, algunos de los elementos que los asemeja. Como hay que escoger a uno, me quedo con Diego, con la salvedad de que para ambos el esquema en el que se planten y los jugadores que les acompañen marcarán siempre un buen porcentaje de sus resultados.



Ezequiel Barco, un campeón sudamericano destinado a conquistar la MLS con Atlanta United Univision Deportes Network 0 Compartir

Juan Mesa:

Me quedo con Rossi porque se acopló muy rápido al fútbol de la MLS. Imagino que con Barco será algo parecido, pero una cosa es llegar a un equipo de ‘Tata’ Martino y otra al de Bob Bradley.

Ariel Judas:

Por antecedentes más que por lo que han hecho en las primeras semanas de la temporada regular de la MLS, me quedo con Ezequiel Barco. El argentino llega con una hoja de servicio que con facilidad podrían haberlo puesto en un equipo importante de Europa. El futuro del enganche en el fútbol norteamericano no está escrito todavía, pero -sin desmerecer en nada a Diego Rossi- todo apunta a que ‘el Turri’ puede hacerse un lugar de honor en la historia de la competición.