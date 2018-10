Diego Rossi crítico tras marcar doblete en empate de LAFC (2-2), "Tenemos que mejorar en concretar las chances"

LOS ÁNGELES, California -- Tras no anotar en los más recientes dos encuentros de su equipo, el uruguayo Diego Rossi contribuyó este domingo con un doblete en el empate del LAFC (2-2) ante Vancouver Whitecaps FC, último partido en casa de la temporada regular para el equipo nuevo de Los Ángeles.

“La química está mucho mejor, ya sabemos lo que el compañero va a hacer”, le dijo el ex Peñarol a la prensa tras el encuentro en que marcó su segundo doblete de la temporada (el primero había sido de visita ante Real Salt Lake el 10 de marzo en el segundo partido de año).

“Por los dos lados me siento cómodo, depende de qué lado esté el tipo de juego es diferente, pero he estado en ambas posiciones y me da lo mismo jugar en cualquiera de las dos”, explicó acerca de una posible preferencia por alguna de las dos bandas en el ataque de LAFC.