Después de 10 años como símbolo de Seattle Sounders, Osvaldo Alonso es agente libre en MLS

Alonso está habilitado para recibir propuestas de otros equipos, aunque se mantendrá en contacto con los Sounders hasta qye toma una decisión. “Esas conversaciones continuarán, no supongo que ese proceso se finalice de día a noche y eso esta bien. 'Ozzie' se ha ganado eso”.

“Para mí la decisión no fue qué podemos hacer, sino qué debemos hacer", explicó Lagerwey. "Lo más importante es cómo tratamos nuestros jugadores, lo más importante es el concepto entero de la agencia libre. Para mí preguntarle a alguien, potencialmente aceptar menos dinero del que ganaban antes, y no poder investigar si ese valor en el mercado es justo me parece injusto”.