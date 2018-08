"Desde que me puse la camiseta de Seattle estoy dejando todo en la cancha", asegura Raúl Ruidíaz

Seattle Sounders vive un gran momento. El equipo esmeralda viene de aniquilar al LA Galaxy 5-0 en CenturyLink Field, en la que fue su sexta victoria consecutiva, una marca récord para la franquicia en esa categoría. Como ya es casi una costumbre para la escuadra de Brian Schmetzer, Seattle no sólo ha logrado saltar de la parte baja en la tabla de posiciones a estar en la zona inmediata a los puestos de clasificación a los Playoffs, sino que vuelve a convertirse en un contendiente serio para llevarse el título. Tal como lo ha hecho en las últimas dos temporadas. Gran parte del fantástico repunte del equipo en 2018 tiene que ver con la llegada de Raúl Ruidíaz.

No obstante, el peruano tiene claro que su influencia en el funcionamiento del equipo no se debe únicamente a sus atributos en el campo, “Creo que desde que me puse esta camiseta estoy dejando todo en la cancha, entonces lo que presto es mucha entrega y amor por la camiseta”, comentó Ruidíaz a FutbolMLS.com. Esa entrega sin duda alguna ha sido el común denominador que comparte con el resto del plantel en su nuevo club, algo que ayudó a que se acoplara con tanta facilidad, en especial con Nicolás Lodeiro.