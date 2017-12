MLS

“Demostraste lo que eres”, la felicitación de Pep Guardiola para Víctor Vázquez tras ganarlo todo con Toronto

Víctor Vázquez fue la pieza clave que le faltaba a Toronto FC para complementar a Sebastián Giovinco, Jozy Altidore y Michael Bradley, y cosechar títulos, uno tras otro.

El volante español lució en la campaña regular como sublíder de pases para gol con un total de 16. A eso le sumó una importante cuota goleadora que incluyo dos goles en los Playoffs, uno de ellos el que selló el campeonato de la Copa MLS ante Seattle Sounders.

Para Vázquez, su inolvidable temporada le brindó una dulce revancha deportiva ante sus detractores, principalmente la prensa en México que no se cansó de “matarlo” durante su paso por el Cruz Azul.



“Trataron de matarme porque tuve un mal periodo. Me lesione, no pude jugar. Cuando no estás jugando y las cosas no te salen bien, te quieren matar; en México más”, declaró Vázquez haciendo referencia a la prensa mexicana, que a su entender fue muy dura con él.

“Estaban diciendo que no soy un buen jugador, y todas esas cosas. Pero ahora, demostré acá en Canadá, en la MLS, que soy el mismo jugador: puedo hacer lo que hice en España, Bélgica e incluso en México donde mostré destellos, pero aquí fue la mejor temporada de mi carrera”, dijo agrandándose Vázquez con justa razón, sacándose la bronca de las críticas que soporto por el mal momento deportivo vivido con la Máquina Celeste.



Con Toronto FC el fútbol le volvió a sonreír de manera abismal, logrando algo que a algunos privilegiados solo les pasa una vez en la vida, pero que el español saboreó por segunda ocasión.



El cuadro Escarlata conquistó el primer triplete en la historia de la MLS, algo que Víctor había conseguido con el legendario Barcelona del 2008-09 (primero para un club de La Liga) que dirigía el revolucionario Pep Guardiola.

“Toronto logró el triplete, tenemos que disfrutar, estar felices porque eso pasa quizás solo una vez en la vida”, comentó Vázquez. “También lo viví con el Barcelona. Cuando estuve ahí ganamos el triplete. Es diferente. No jugué mucho allá. Aquí, me siento más parte del equipo”.

El futbolista de Toronto surgido de La Masía del club catalán aún mantiene comunicación con algunos entrenadores, inclusive con él mismísimo Guardiola quien le envió un mensaje tras ganar la MLS Cup.



“Hablé con algunos entrenadores; con Guardiola, hable con él. Dos asistentes vieron el partido. Me dijeron ‘Felicidades, lo hiciste grandioso. Estamos muy felices por ti y orgullosos porque lo mereces’. Pep dijo, ‘Felicidades, demostraste lo que eres’.