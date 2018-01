"Demostraré a todos que estoy más vivo que nunca", dijo Carlos Vela tras su primer entrenamiento con LAFC

LOS ÁNGELES, California -- Casi 25 jugadores arrancaron el primer día de entrenamiento en la historia de Los Angeles FC, el nuevo equipo de la MLS. Con ellos, el mexicano Carlos Vela quien hará historia como el primer Jugador Designado del equipo californiano.

“Me siento como un niño estrenando juguete”, le dijo el delantero ex Real Sociedad a los medios reunidos en uno de los campos de entrenamiento en UCLA, universidad donde el equipo dorado y negro entrenará al menos hasta final de marzo cuando inaugure su propia sede.

El mexicano dejó de nuevo en claro que viene a Estados Unidos para ser figura. “A demostrarle a todo el mundo que Carlos Vela está más vivo que nunca”, dijo. “Estoy aquí para jugar, para disfrutar y conseguir objetivos”.





Los Ángeles no es una ciudad nueva para Vela. Sin embargo la adaptación a las cosas del día a día es necesaria y la afición le ha ayudado en sus cortos días ya establecido. “Hay mucho mexicano y eso te hace sentir como en casa, eso es muy bonito y fue una de las razones por las que quise venir acá”, explicó.

Con Vela estarán hombres como el costarricense Marco Ureña, el uruguayo Diego Rossi y el argentino Rodrigo Pacheco. Pero el inglés del mexicano es más que suficiente para dar el paso al frente en el liderazgo que de él se espera dentro del plantel.

“Es un carácter positivo”, dijo de Vela el entrenador Bob Bradley. “Llegó hoy, siendo el primer día y puso un ejemplo para los demás”, contó el director técnico de selecciones como Estados Unidos y Egipto.



Bradley espera que hombres como Vela y Laurent Ciman sean el cimiento de liderazgo para su plantel. “Carlos es un jugador dedicado, trabajador, pero también una persona amable, simpática que ayudará mucho en la creación de un buen ambiente”.





El entrenador dijo entender las necesidades de sus jugadores en términos de las convocatorias a los seleccionados nacionales y entre ellos las de Vela, quien podría ser convocado para el amistoso de México ante Bosnia Herzegovina, “Se que ya hay conversaciones al respecto aunque yo no tengo nada definido. Pero estamos dispuestos a que él asista, a que esté en su selección lo que sea necesario”.

Y al respecto de la broma que se hizo masiva en las redes sociales cuando uno de sus nuevos compañeros (Laurent Ciman), lo apartara de Giovani dos Santos mientras conversaban en un día de medios de la MLS, Vela dijo que no hubo ningún tipo de malestar. “Habíamos hablado antes y cuando vi quién era el que me estaba halando entendí que era una broma suya, todo dentro del mejor ambiente”, aseguró Vela.



“Don’t speak with him.”@LaurentCiman23 already looking out for @11carlosV 😅 pic.twitter.com/SXyXwzFJ8e

— LAFC (@LAFC) January 20, 2018