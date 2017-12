Del FC Barcelona a la final de la MLS: Conoce la historia de Víctor Vázquez y Víctor Rodríguez

TORONTO, ON – 'Masía' es la palabra que se usa en catalán para identificar a una casa rural. Una palabra que en idioma español no se hubiera vuelto tan frecuente de no ser por la cantera del FC Barcelona, que en los últimos años y décadas ha dado al mundo a algunos de sus mejores futbolistas. Hoy en día 'la Masía' del club blaugrana ha dejado de ser la señorial casona en la que todo comenzó. Hoy es un término que es una marca que todo el planeta se identifica con la excelencia en la formación de futbolistas.

El alcance de 'la Masía' bluagrana es tan extenso -y a veces inesperado- que este sábado 9 de diciembre (4 pm ET | UniMás) dos de sus productos estarán presentes en la final de la MLS 2017.



Ambos se llaman Víctor y ambos pasaron por las instalaciones de la división formativa del Barcelona. El primero en llegar a la MLS se apellida Vázquez, tiene 30 años, y es una de las figuras de un Toronto FC que fijó una nueva norma en la MLS. El segundo se llama Rodríguez, es casi un recién arribado al fútbol norteamericano, cuenta con 28 años y en poco tiempo se ha ganado un lugar en Seattle Sounders.



"Creo que la importancia de los jugadores salidos de 'la Masía' reside en que técnicamente siempre están dotados y pueden marcar diferencias en la MLS, que es una liga mucho más física y que tiene a un montón de jugadores fuertes", explicó Rodríguez tras la llegada de los Sounders a Toronto.

Rodríguez apenas ha jugado 10 partidos con Seattle, pero ya demostró que puede ser un gran complemento para futbolistas de ataque como Nicolás Lodeiro o Clint Dempsey. "Nos entendemos bien", explicó. "Sabemos que el partido del sábado será muy difícil y que Toronto buscará no dejarnos combinar demasiado. Pero intentaremos hacer nuestro partido, hacer las cosas bien".



Vázquez fue un poco más analítico. "El ADN que tenemos, nuestra indentidad, es diferente. Somos armadores de juego", comentó. "Siempre intentamos jugar al fútbol y disfrutar la pelota. Buscamos movernos rápidamente con el balón, y siempre pensamos en nuestros compañeros. Queremos ser facilitadores e inteligentes en la cancha".

"Por eso que que aquí las cosas van tan bien para futbolistas como Víctor Rodríguez, Ignacio Piatti o [Federico] Higuain. Somos inteligentes en la cancha y encontramos espacios entre líneas".



"Es bonita esta experiencia de jugar contra un compañero y compatriota como Víctor Vázquez", dijo Rodríguez a FutbolMLS.com. "Toronto tiene a grandes jugadores como Víctor, Sebastian Giovinco o Jozy Altidore y tendremos que trabajar mucho para contrarrestarlos".

"En 'la Masía' nunca jugamos juntos porque Víctor es mayor que yo", añadió el jugador de los Sounders. "Pero sí es verdad que lo veía entrenar y jugar. Nunca coincidimos, pero lo conozco bien. Me gusta el fútbol y he seguido a muchos equipos. Lo he seguido y se de su calidad".

El respeto entre ambos catalanes es mútuo. "Víctor es muy rápido es pequeño, complicado de defender, como 'Seba'", aportó Vázquez. "Es un jugador con recursos, es rápido y tiene mucha técnica. Él tiene una buena relación con Lodeiro y Dempsey, y a mí aquí me pasa lo mismo con Jozy y Giovinco".



Vázquez tuvo la ocasión de jugar para el primer equipo del Barcelona, y mantiene un vínculo personal con Lionel Messi, Sergio Busquets, Cesc Fábregas y Gerard Piqué. Destacó en el fútbol belga con el Brujas y pasó sin demasiada trascendencia por el Cruz Azul de México antes de integrarse a Toronto. Rodríguez -tras formarse en 'la Masía' pasó por varios clubes españoles (el último de ellos, Sporting de Gijón), previo a su desembarco en la MLS.

Los dos españoles son parte de un legado, que para Víctor Vázquez tiene un sentido profundo. "Es como una religión", manifestó. "En el Barcelona solo hay una manera. Cuando dicen que en el club existe una ideología, es verdad. Lo sientes de esa manera, y naces ahí. Entonces tienes que aprenderla. Por eso intentamos transmitirla a todo el mundo ahora".



