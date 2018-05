Decisiones del Comité Disciplinario de la MLS

NUEVA YORK (16 de mayo, 2018) – El Comité Disciplinario de la MLS emitió una multa por una suma no revelada al delantero de Toronto FC Sebastian Giovinco por no abandonar el campo de manera oportuna y ordenada durante el minuto 90 del partido de Toronto contra New England Revolution el 12 de mayo ( VIDEO).

El Comité Disciplinario de la MLS ha hallado culpable al delantero Samuel Armenteros de Portland Timbers de simulación en el minuto 81 del partido de Portland contra Seattle Sounders FC el 13 de mayo ( VIDEO). El Comité Disciplinario de la MLS ha multado a Armenteros por una suma no revelada.

El mediocampista del Orlando City SC Will Johnson fue hallado culpable de simulación en el minuto 90+ del partido de Orlando contra Atlanta United el 13 de mayo ( VIDEO). El Comité Disciplinario de la MLS ha multado a Johnson por una suma no revelada.

Orlando City SC ha sido hallado de violar la Política de Confrontación Masiva en el minuto 82 del partido de Orlando contra Atlanta United el 13 de mayo ( VIDEO). Orlando solo recibió una advertencia por ser esta la primera vez que el club viola esta regla en la presente temporada.

Además, el Comité Disciplinario de la MLS ha multado por una suma no revelada al defensor de Orlando City SC, Lamine Sané, por incitar y escalar el incidente de confrontación masiva.