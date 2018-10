Decision Day: Estos son los partidos imperdibles de la última jornada de la MLS que definen todo

En juego están los últimos boletos a Playoffs de cada conferencia, el liderato del Oeste, y en un a todo o nada – la cima del Este, ser superlíder con récord de puntos, conquistar el Supporters’ Shield – está la épica batalla entre Atlanta United y New York Red Bulls.

Columbus Crew vs. Minnesota United 4:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Solo queda un boleto disponible para los Playoffs en la Conferencia Este, y se lo están disputando Columbus Crew y Montreal Impact. La ventaja la tiene la Pandilla de Ohio, que tiene ventaja de dos puntos, y ganando asegura su pase a la liguilla sin importar lo que haga el cuadro canadiense en su duelo como visitante ante New England Revolution. El Crew enfrentara a un equipo sin chances de clasificar, pero con gente al frente desequilibrante y que puede arruinarles la fiesta, como Darwin Quintero.

Sporting Kansas City vs. LAFC 4:30pm ET / FS1, MLS LIVE

Pero ojo, que el que pierda, no solo perdería la chance de ser líder del Oeste, sino que podría caer por lo menos un lugar más, dependiendo de lo que hagan FC Dallas y Seattle Sounders en sus respectivos encuentros. El no quedar entre los primeros dos sembrados, significaría que no descansarían durante la primera fase de los Playoffs.