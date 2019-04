Tras la lesión de Alessandrini, LA Galaxy tendría refuerzo ofensivo en las próximas 2 semanas

La noticia implica que LA Galaxy tendría un refuerzo ofensivo en las próximas dos semanas . Para te Kloese , el asunto no es solo una reacción a la baja de Alessandrini , sino algo en lo que el equipo ya venía trabajando. “Independiente del caso de Romain (la llegada de un refuerzo), él a final de cuentas va a regresar con nosotros y hemos estado desde antes buscando talento ofensivo”, comentó.

De acuerdo con el ex director de selecciones nacionales en México , los diferentes movimientos en el plantel de LA Galaxy este año apuntaban a esa opción. “La partida de Ola (Kamara), la salida de Gio (Dos Santos), la llegada en defensa de Giancarlo (González). Todo indicaba que nuestro siguiente paso iba a ser en ataque” , explicó.

El directivo agregó que no se busca un carrilero o extremo tal y como lo es Alessandrini sino que han puesto sus ojos en un jugador que pueda cubrir necesidades en todo el frente de ataque.

Para el entrenador, Guillermo Barros Schelotto, ni la noticia de la lesión de Alessandrini o el posible refuerzo cambian la forma en la que LA Galaxy debe enfrentar sus retos. “Pierdes un hombre importante, pero no es excusa ni la lesión de Romain, si algún día falta Ibra, o si no tenemos otro jugador, para no conseguir resultados”, disparó el argentino.