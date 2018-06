“Valoré mucho el interés que mostraron”, dijo Horta en referencia al acercamiento de LAFC. “Yo quería tener una experiencia fuera de Portugal y ellos fueron muy serios en demostrarme que me querían”, aseguró para referirse a las razones de su llegada a la MLS.

Horta ha sido miembro de las selecciones juveniles de su país, hasta la Sub 21 y es catalogado como una de las grandes promesas de la academia de Benfica. Él tiene claro que en MLS debe ganarse y no reclamar un puesto. “Tengo que mostrar mi calidad y mi fútbol en el campo para devolverle la confianza a la gente que me trajo”, soltó.