De la mano de sus figuras, Atlanta busca coronar con gloria el ciclo de 'Tata' Martino en la MLS

El modelo 2018 de #ATLUTD se basa en gran medida en el prototipo que Gerardo Martino puso en la cancha y maravilló a la liga en 2017. No demasiadas han sido las variaciones relevantes. La receta se mantiene fiel a sus orígenes.

El cuadro de 'las Cinco Bandas' sigue siendo un equipo que en buena medida se sostiene en el descomunal talento de sus jugadores principales -el enganche Miguel Almirón y el artillero Josef Martínez-, pero que está sólidamente complementado en todas las líneas. La fiereza con la que Atlanta United defendió en las Semifinales de Conferencia frente a New York City FC nos habla bien a las claras de que el equipo de 'Tata' Martino va más allá de sus 'caras bonitas'.

Los rojinegros fueron líderes de la temporada regular casi de punta a punta. Y se hubieran quedado con el Supporters' Shield si New York Red Bulls no se hubiera puesto en su camino. El cuadro de Nueva Jersey se quedó con la gloria y los récords en Decision Day. Su escollo más grave vuelve a aparecer en una final de la Conferencia Este, que comienza con el partido que jugarán el domingo (5 pm ET, ESPN Deportes). Atlanta United se jugará todas sus cartas ante el rival que ha sido su peor pesadilla.