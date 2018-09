De la mano de 'La Magia' Yordy Reyna, Vancouver Whitecaps FC expone su caso para estar en Playoffs

Yordy está a un gol de igualar lo anotados en 2017 y ya pasó el doble de las asistencias en comparación a esa primera temporada en MLS. “Estoy my contento, tengo compañeros que no solo son buenos jugadores sino muy buenos compañeros”, aseguró el persona sobre el ambiente que se mantiene en el equipo dirigido por Carl Robinson.

El problema es que aún con el buen presente, Whitecaps no tiene asegurado aún su cupo a la postemporada. Actualmente se encuentra séptimo de la Conferencia Oeste con 40 puntos. Pero la pelea está más que viva, los canadienses están a solo seis puntos del segundo lugar.

Para ‘La Magia’, como se le conoce al hombre de Vancouver en Perú, la relación con su entrenador ha sido importante no solo en lo personal sino en el repunte del equipo. “Él (Robinson) me ha dado confianza desde que llegué, se ha portado muy bien conmigo, me ha dado la oportunidad de jugar y yo tengo que demostrarle dentro del campo”, tiró.