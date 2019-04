De goleados a goleadores: los Quakes de Matías Almeyda, del ridículo a lo sublime

El equipo de Matías Almeyda conoce muy poco de medias tintas. San Jose Earthquakes no sabe lo que es terminar dividiendo puntos en un partido de la temporada 2019, y sabe muy poco de marcadores ajustados, la gran mayoría de sus duelos terminan en goleada a favor o en contra.

Todo comenzó con un 0-3 en casa ante el Minnesota United de Darwin Quintero. En la Jornada 3 visitaron a New York Red Bulls, y en el ruedo fueron arrollados 4-1. Volvieron a casa, y la situación empeoró, al ser vapuleados 5-0 por el LAFC de Carlos Vela, quien ese día marcó un hat-trick.

El acumulado 0-8 (vs. Minnesota y LAFC) en contra en su terreno, lo han revertido a un 7-1 (vs. Portland y KC) ante la presencia de sus aficionados. Vale la pena mencionar, que si bien los Timbers y Sporting no pasan por su mejor momento (ambos goleados por SJ), los dos que golearon a los Earthquakes, los Loons y los angelinos, pasan por un momento extraordinario con dos cracks que la están rompiendo.