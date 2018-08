De Ciudadela a Harrison: 'Kaku' Romero Gamarra abre las puertas del Imperio de las Asistencias

Alejandro Romero Gamarra es un futbolista trascendente dentro del actual panorama de la MLS. Con 23 años y alrededor de un semestre de servicio con la camiseta de New York Red Bulls, el futbolista surgido del Club Atlético Huracán en Argentina es -sobre el cierre de la temporada regular de la liga norteamericana- el amo de las estadísticas en cuanto a asistencias.

En 23 partidos disputados con la casaca del club taurino 'Kaku' generó 14 pases-gol, y lidera un rubro con competencia del altísimo nivel, personalizada en figuras de la Major League Soccer como Maximiliano Moralez o Sebastian Giovinco. El bonaerense de Red Bulls prefiere mantenerse un poco al margen del ruido positivo que generan sus actuaciones en Norteamérica.

"Mucho no me doy cuenta [de esa repercusión]", aseguró Romero Gamarra en conversación con FutbolMLS.com. "Trato de seguir trabajando y de no pensar demasiado en eso y seguir mejorando. Se que acá en la liga todo el mundo mira las estadísticas. Es algo bueno para uno, a uno eso lo pone contento. Es algo para seguir mejorando".

"Estoy enfocado en el objetivo que queremos todos, que es la Copa", asegura. La MLS Cup -el esquivo trofeo que jamás hasta ahora ha quedado en las vitrinas del club rojiblanco- ya está instalado en la mentalidad competitiva de 'Kaku'.

Los meses de aclimatación a su nuevo equipo y a la liga parecen ser una etapa superada con éxito. "Creo que me adapté muy rápido. Estoy muy cómodo, conozco al equipo, se cuál es la filosofía del club. Entonces ya se las cosas que tengo que hacer", resumió el 10. "Obviamente, uno tiene que seguir mejorando, y cada vez que el técnico a uno le pide una cosa tiene que ir tomándolo. Eso trato de hacer partido a partido".

"Antes de venir a la MLS hablé bastante con el manager del club [Denis Hamlett] y con mi representante", continuó. "Me dijeron que el equipo siempre jugaba en Playoffs hasta las últimas instancias. Yo vine a aportar lo mío. Ojalá podamos llegar lejos en los Playoffs. Sabemos que tenemos un buen equipo, sabemos que tener que seguir trabajando para alcanzar a Atlanta, que es otro gran equipo, igual que New York City FC. Pero nosotros confiamos en nuestro equipo, y en tratar de hacer lo mejor para llegar a las finales".

En Red Bulls Romero Gamarra encontró a un compañero especial: Bradley Wright-Phillips, uno de los mejores delanteros en la historia de la MLS. "Es un jugador de mucha jerarquía, de gran nivel. Me hace las cosas muy fáciles", reseñó. "Siempre está muy bien posicionado, entonces a uno le hace las cosas más fáciles. Estoy muy contento de tenerlo en mi equipo, y ojalá pueda seguir difrutándolo y pueda seguir jugando con él durante mucho tiempo".

Meses atrás, 'Kaku' no hablaba una palabra en inglés, y a 'BWP' el español no se le daba demasiado bien. Sin embargo, entre el enganche y el delantero centro existen conversaciones fluídas, que hicieron del dúo uno de los más letales del fútbol norteamericano. "Sí, hablamos entre nosotros. Estoy estudiando bastante, para tratar de entenderme con el equipo, de poder hablarlo, y creo que él me ayuda mucho en eso", explicó el sudamericano. "Me habla de manera tranquila, y trato de escucharlo. Siempre conversamos sobre cuál es la mejor posición para nosotros, de estar bien ubicados para el equipo, para encontrarnos e ir en busca del gol".

Romero Gamarra es una muestra más de lo bien que funcionan en la MLS los volantes ofensivos hechos en el fútbol argentino. "Creo que eso se debe al tipo de juego del argentino, al hecho de ganar rápidamente experiencia", especuló el jugador franquicia de RBNY. "Siempre tenemos 'un tiempo' más. En Argentina no se juega como acá, allá se presiona mucho. Por eso acá tenemos un poco más de tiempo para tomar la mejor decisión. Los argentinos buscamos el espacio, tratamos de que nuestro equipo nos encuentre rápidamente, y esa es una de nuestras virtudes".

'Kaku' se define futbolísticamente como argentino, y lo es. Nació en Ciudadela, al oeste, en las afueras de Buenos Aires. De hecho, llegó a jugar partidos con equipos juveniles de 'la Albiceleste'. Pero este año -dando mayor trascendencia al 2018 que está firmando el volante creativo- decidió unirse a la selección absoluta de Paraguay, el país de sus familiares.

"Es algo que ya había hablado con ellos", reveló. "Sabíamos que podía existir esa posibilidad. Cuando esa posibilidad llegó, no lo dudamos. Fue una decisión personal que ya teníamos muy resuelta. Red Bulls me ayudó mucho para que la selección me viera, y estoy contento por eso".





¿Un club de la MLS como 'trampolín' hacia una selección sudamericana? Romero Gamarra lo toma con absoluta normalidad. "Lo que creció la MLS en estos últimos años fue grandísimo. Muchos jugadores quieren venir. Se está notando que jugadores jóvenes y otros de mucha historia están viniendo, como Zlatan [Ibrahimovic] o [Wayne] Rooney. Muchos clubes europeos están viniendo a buscar jugadores acá. Venir a la MLS, si hacés las cosas bien, no te quita opciones. Estoy seguro que alguien siempre te está mirando".

Como espectadores, en el futuro cercano estarmos mirando a una selección de Paraguay con un ataque con un marcado acento de la MLS. A Miguel Almirón (Atlanta United FC) ya se sumó Romero Gamarra, y pronto lo hará Héctor Villalba (Atlanta United FC), otro argentino que aceptó comprometerse con el equipo nacional guaraní.

Blanco y rojo. Rojo y blanco. Colores que hasta ahora han marcado la carrera profesional de 'Kaku', sea en Huracán, Red Bulls o Paraguay.

En poco tiempo el enganche dio un salto que puede llevarlo al máximo nivel en la MLS, sin perder un ápice de concentración en su objetivo principal. "En lo personal trato de seguir entregando asistencias, y llegar lo más lejos posible", se despidió. "Muchas personas me dijeron que la adaptación me iba a costar un poco, pero la verdad es que no me preocupé demasiado por eso, quise demostrar que podía hacerlo y acá estamos".