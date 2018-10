D.C. United confía en la magia de Rooney y Acosta para llegar lejos en los Playoffs 2018

D.C. United se impuso el domingo en espectacular forma a un desorientado New York City FC. Esos tres puntos le valieron al equipo capitalino para conseguir la clasificación a los Playoffs, pero el triunfo tiene un significado más profundo.

"Disfruté en estos dos últimos meses ser entrenador de este equipo mucho más que lo que lo he hecho en los años anteriores", admitió Ben Olsen, quien ya suma ocho temporadas al frente de la escuadra de D.C.. "Una parte se debe a que estamos ganando, y eso es fácil de disfrutar. Pero también es por la manera en la que estamos jugando. Tengo claro que estamos gustando a nuestros aficionado y estamos presentando un buen producto".

"No hay solo brillo. Hay dureza, hay ambición", continuó Olsen. "Se siente como que contamos con grandes componentes. Quiero que nos pongamos a prueba para ver cuán lejos podemos llegar".

"Un par de partidos atrás, me quedé con la sensación de que Rooney no había quedado conforme con su actuación", explicó Olsen. "Pero en los últimos dos partidos a vuelto a estar en un nivel muy alto. Y 'Lucho' jugó a un nivel en el que el rival no lo pudo manejar".