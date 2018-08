David Villa y 'Dome' Torrent celebraron por todo lo alto el empate que supo a victoria ante Red Bulls

BRONX, Nueva York -- Pese a que considera que todavía no alcanzó su máximo punto de rendimiento tras una lesión de prolongada recuperación, David Villa no pudo ocultar la alegría por un resultado de New York City FC como local, que empató 1-1 ante New York Red Bulls, su máximo rival. Una euforia del español que en principio no se entendería si no se aclara que ese punto se consiguió con dos jugadores menos (tras las expulsiones del debutante Eloi Amagat y del volante Ebenezer Ofori) y gracias a un auténtico golazo marcado por 'el Guaje' en el minuto 52.