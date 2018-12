David Villa regresa a EE.UU. acompañado de Iniesta y Podolski para enfrentar a Giovinco y Vela

Hace apenas un mes que David Villa y New York City FC decidieron seguir por caminos distintos, y por lo cual ‘El Guaje’ salió de la atmosfera de la MLS para emigrar al fútbol asiático con el Vissel Kobe.

Pero en realidad no tendremos que esperar mucho tiempo para ver al ex goleador del NYCFC jugar en Estados Unidos ante rivales de la liga norteamericana que enfrentó regularmente desde el 2015. Esto debido a que el cuadro japonés en el que ahora milita, realizara una gira de pretemporada por el sur de California donde se medirá con el Columbus Crew, LAFC y Toronto FC.

Quizás el Kobe no es muy conocido, pero el máximo goleador en la historia del conjunto neoyorquino y de la selección española no vendrá precisamente con compañía que pasa desapercibida en un terreno de juego, vendrá acompañado de jugadores de clase mundial. El caso de los campeones del mundo Andrés Iniesta y Lukas Podolski.

Columbus será el primero en enfrentar al tridente de ensueño que presenta el cuadro nipón. El partido está programado para el 28 de enero (10pm ET) en Irvine, California en el estadio del campeón de la USL (segunda división), Orange County FC.

El siguiente en enfrentarlos será el LAFC de Carlos Vela, y lo harán en el flamante Banc of California del equipo angelino el 31 de enero (10pm ET). Para finalizar ante el Toronto de Sebastián Giovinco el 2 de febrero (10:30pm ET) de regreso en Irvine.