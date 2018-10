David Villa finaliza su contrato con NYCFC en diciembre, pero 'el Guaje' todavía no quiere hablar del tema

Pocos días atrás New York City FC y sus aficionados reconocieron a los jugadores más destacados en la temporada regular 2018 dentro del equipo celeste.

En ese acto -que se llevó a cabo en el barrio de Greenwich Village- se hicieron sentir cada vez que se mencionó a David Villa. Los fanáticos gritaron varias veces "One more year" ( "Un año más"), pidiendo la continuidad en el club del 'Guaje', cuyo contrato expira a fin de año.

"Eso no es importante ahora mismo", señaló el capitán español el domingo por la noche, antes de dejar el vestuario de NYCFC en el Yankee Stadium, tras la victoria por 3-1 sobre Philadelphia Union en Decision Day. "Lo más importante es el equipo, y por eso no he hablado demasiado en los últimos meses", explicó.

Desde el inicio de la temporada existe la sensación que el NYCFC modelo 2018 es la versión mejor construida para intentar ganar la MLS Cup en la breve historia del club de 'la Gran Manzana', que entró en competición en 2015.

Y Villa -por supuesto- es la pieza principal de ese sistema. El asturiano de 36 años es una auténtica leyenda del equipo, y fue el primer fichaje de la escuadra neoyorquina. Desde ese entonces ha anotado 77 goles en temporada regular y es uno de los mejores jugadores franquicia en la historia de la Major League Soccer.

Si bien NYCFC ha asegurado la permanencia de varios integrantes de la columna vertebral del plantel para los próximos años -recientemente se anunció la extensión de los contratos del arquero Sean Johnson, el defensor Alex Callens y el centrocampista Alex Ring-, la sitación de Villa es incierta. No existe ninguna seguridad de que el campeón del mundo con España en 2010 regrese en 2019. Lo mismo ocurre con otra figura del equipo, el venezolano Yangel Herrera, quien en diciembre cumplirá su segundo año de cesión por parte de Manchester City.

Flota en el ambiente la sensación de que una parte importante de la presente generación de integrantes de New York City FC está jugando sus últimas fichas con el equipo celeste. Por eso al club le urge ganar algo antes de la finalización del año.

El miércoles comienzan los Playoffs para NYCFC, con la disputa del partido de Eliminación Directa ante Philadelphia Union, nuevamente en Yankee Stadium (7 pm ET, UniMás).

"Para nosotros el momento es ahora", analizó Johnson. "No podemos pensar en el futuro. Obviamente, estoy feliz por quedarme aquí a largo plazo, pero queremos resultados ahora", enfatizó el portero. "Somos un equipo suficientemente bueno como para que eso pase. Tenemos expectativas altas. Esto es New York City FC, no es como si fuera cualquier otro lugar en el mundo, aún en la MLS".

"Esta postemporada es extremadamente importante para que podamos conseguir algo", continuó. "Levantar la MLS Cup es lo único que nos dará satisfacción".

Con o son Villa, Ring espera poder competir por la MLS Cup cada año. El finlandés expresó que la eliminación del año pasado en las semifinales de la Conferencia Este todavía lo deprime, y que quiere corregir eso este año.

"Quiero ganar cada año", expuso el número 8. "No me importa si es este año, el año pasado, el próximo año, o en cinco años. Quiero ganar cada año", aseguró el capitán alterno. "Si no tuviésemos ese deseo, dejaría el fútbol porque n tendría sentido para mí de otra manera".