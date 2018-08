"David Villa está listo para jugar el próximo partido", asegura el técnico 'Dome' Torrent

Tras igualar 2-2 en casa el sábado frente a Vancouver Whitecaps, New York City FC se prepara para su visita a Toronto FC (domingo 12 de agosto, 4 pm ET, ESPN Deportes), por la Jornada 24 de la temporada regular. Un encuentro clave tanto para el conjunto escarlata, que busca escalar posiciones y meterse en la zona de acceso a la postemporada, como para el cuadro celeste, que no quiere perder pisada de Atlanta United y New York Red Bulls, en una encarnizada lucha por los puestos de privilegio en la Conferencia Este.

En el equipo de Domènec Torrent hay una gran noticia de cara a ese encuentro: David Villa estará en la convocatoria, tras varias semanas de recuperación tras lesionarse una de sus rodillas. "Él pudo haber jugado el partido partido frente a Vancouver, pero no pudo hacerlo debido a las reglas de MLS", señaló el martes el entrenador catalán en referencia a la suspensión de un partido que la liga aplicó al delantero por no haber estado presente en el All-Star Game celebrado días atrás en Atlanta. "La MLS decidió que David no podía jugar frente a Vancouver. De acuerdo, es una regla. Pero está listo para jugar el próximo partido; estaba listo para jugar ante Vancouver también".

Lo que 'Dome' todavía no se atreve a afirmar con plena seguridad si 'el Guaje' está listo para ser titular en el BMO Field. "Quizás David esté en el once contra Toronto. David es clave para nosotros. Es nuestro goleador. Pero fuimos capaces de ganar varios partidos sin él. Con él nuestro equipo es más fuerte, sin dudas", expresó. En otras palabras, no existe ningún tipo de urgencia para volver a contar con un Villa activo durante buena parte del compromiso.

Villa se lesionó a fines de junio, en el que fue el debut oficial de Torrent. Justamente, en otro encuentro (aunque en aquella ocasión fue en el Yankee Stadium) frente a Toronto. En total, el exayudante de Pep Guardiola ya acumula una experiencia de ocho encuentros en la MLS.

"Pasaron muy rápidamente", reflexionó. "Me siento muy cómodo de ser parte de este grupo, porque este es un grupo fantástico. Todo el mundo lucha hasta el último minuto en cada entrenamiento. Me complace mucho poder compartir estos momentos con los jugadores".

Desde la llegada de Torrent, los entrenamientos de NYCFC no son demasiado largos, aunque sí son especialmente intensos. "Eso es bastante típico en el fútbol europeo. Esto es muy similar a la manera en la que trabajé en Barcelona, Bayern Munich y Manchester City. Es la manera en la que entrené en los últimos 11 años", comentó.

Con Villa alejado recientemente de la acción, Torrent y su cuerpo técnico confiaron en Maxi Moralez para conducir al equipo en recientes encuentros. "Al no estar David, él ha sido un hombre clave para nosotros. En cada entrenamiento hablo con él para explicarle cuán importante es para nosotros en el juego posicional", confesó el entrenador. "En el último partido hicimos la mejor actuación desde que estoy aquí. Estoy feliz con ese partido, pese a que empatamos. Me gustó más ese partido que el encuentro ante Orlando, en el que ganamos".

"Maxi es muy importante, porque entiende perfectamente las posiciones. Él sabe dónde tiene que estar cada uno", insistió. "Maxi y David son los jefes de nuestra gente que habla en español. Son excelentes jugadores y personas. Es muy importante tener a dos jugadores como ellos para influenciar a futbolistas como 'Taty' [Valentín Castellanos] y Jesús [Medina]".

El del joven argentino ha sido un caso especial. Con apenas una práctica con el resto del equipo se ganó un lugar en el equipo inicial y anotó un tanto frente a Vancouver. "Cuando siento que un jugador como Taty está listo para jugar, jugará", sintetizó Torrent. "No es necesario esperar dos semanas, tres semanas. Que alguien me lo explique. Soy entrenador. No es sencillo para mí elegir al once perfecto. No es una sorpresa para mí que él haya jugado tan bien".

A Castellanos se ha sumado también el veterano volante Eloi Amagat, pero el jefe del banquillo azul cielo no descarta la llegada de algún elemento más en estas últimas horas de apertura del mercado de transferencias. "Ahora mismo hemos firmado a Eloi y a Taty. No se si tendremos la oportunidad de firmar más jugadores", pronunció. "Antes de venir aquí conocía a los jugadores que NYCFC tenía en el plantel. Somos afortunados porque la ventana de transferencias todavía está abierta. Para conseguir algo quizás tenemos que traer más jugadores".