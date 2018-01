David Villa da el visto bueno a la llegada de figuras de la selección mexicana a la MLS

Facebook | New York City FC

David Villa, en pleno trabajo de pretemporada con NYCFC. Facebook | New York City FC

Jugar en la MLS no debería ser un impedimento o un condicionante para estar en la Copa del Mundo que este año se llevará a cabo en Rusia. Ese es el mensaje que transmite David Villa, uno de los mejores futbolistas de la liga norteamericana en los últimos tres años. Con 36 años -y una exitosa foja de servicios en la competición estadounidense- 'el Guaje' no pierde las esperanzas de ser convocado por 'la Roja', y no entiende algunos de los cuestionamientos que en México se hacen sobre figuras como Carlos Vela, Giovani dos Santos y Jonathan dos Santos.



"Es bueno que [Vela y los hermanos Dos Santos] vengan con esta edad. En la temporada pasada la MLS tenía un promedio de edad de 24 años, y es una liga perfecta para jugadores de 28 o 29 años, como Vela", razonó el capitán de New York City FC en declaraciones publicadas por el periódico mexicano Récord. "No se la razón por la cual ha decidido venir, pero seguramente ha visto una liga atractiva, competitiva, en la cual puede dar un rendimiento óptimo y realmente es respetable y admirable que lo haga".



"Entiendo a la gente que piensa que la MLS es una liga para retirarse, porque siguen pensando en lo que la MLS fue hace 20 años", insistió Villa. "La MLS tiene una edad media de 24 años, es una edad muy joven. La Liga española tiene una edad promedio de 27 años de media, como ejemplo, eso habla por sí solo”, manifestó el asturiano, durante la apertura en la ciudad de San Diego de una de las academias de fútbol que llevan su nombre.



“El calendario de la MLS es el que es", finalizó Villa. "Creo que podría ayudar el tener un calendario más unificado con Europa. La cuestión es que no es sólo pensarlo, sino ejecutarlo, y ése es el problema", advirtió el goleador español, conciente de las críticas que reciben los internacionales mexicanos que actúan en Estados Unidos y Canadá. "El calendario 'europeo' (de septiembre a mayo) no se puede ejecutar con el clima que hay en algunas ciudades de Estados Unidos, entones a partir de ahí hay que acoplarse de la mejor manera posible a las circunstancias que existen".