David Beckham quiere un Inter Miami ‘cafetero’: “Espero llevar jugadores colombianos, sería fantástico”

“Aquí se producen algunos de los mejores jugadores del mundo y del mejor fútbol, un fútbol emocionante, un fútbol que me gusta mucho ver, el fútbol que yo quiero tener en mi equipo en Miami, el que me gusta ver y jugar”, dijo Beckham en lo que fue su primera visita en su vida a Colombia.

Las declaraciones de Beckham no son solo “de dientes para afuera” o para quedar bien en su visita al país sudamericano, ya que no ocultó que ya ha charlado y sondeado a futbolistas colombianos, aunque no reveló nombres.