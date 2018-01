David Beckham, eufórico con su nuevo equipo en Miami: "Es algo con lo que soñé durante muchos años"

La MLS ya cuenta con un nuevo equipo. El mismo estará ubicado en la ciudad de Miami y tendrá como rostro más reconocible dentro de su grupo propietario a David Beckham. No por conocida -la franquicia había sido anunciada por primera vez en febrero de 2014- la noticia deja de ser relevante. Después de años de esfuerzos y frustraciones el volante inglés -la persona que en 2007 puso a la liga norteamericana en el mapa del fútbol mundial- por fin puede sentirse dueño de un equipo de fútbol.

Beckham en persona y dos de sus principales socios -Marcelo Claure y Jorge Mas- estuvieron presentes junto al Comisionado de la liga, Don Garber, en el acto de ingreso del equipo a la Major League Soccer, en el que no faltó la asistencia de autoridades locales y el saludo de varias celebridades internacionales.



"Hola, Miami", saludó en español el astro inglés que se congregó para celebrar el acontecimiento. "Esto es algo con lo que he soñado durante muchos años", reveló Beckham, con una clara sensación de alivio. "Por momentos, esto fue muy difícil", agregó. "Llegamos a pensar que no lo conseguiríamos. Pero yo no me rindo".



"Traer a un equipo de la MLS a Miami ha sido muy arduo", explicó. "Llegué a esta liga en 2007, para jugar en LA Galaxy. Para hacerlo, dejé al Real Madrid, que es un club bastante grande", añadió con gracia e ironía. "Vine en ese momento a una liga muy joven, pero sabía que este sería un reto muy interesante".

"Agradezco al Comisionado Garber por explicarme en ese entonces el camino que la MLS seguiría en los años siguientes. También a los propietarios de otras franquicias", continuó. "El equipo que traeremos aqui será un gran equipo, será el mejor equipo".

"Nada en mi vida ha sido fácil", profundizó el inglés. "Cuando tenía 12 años un entrenador me dijo que yo jamás lograría ser un jugador profesional o ir a la selección. Hoy puedo decir que he pasado por algunos de los mejores equipos del mundo y que mi carrera ha sido bastante buena".



"En el último tiempo mucha gente me pidió que no siguiera con esto, que lo abandonara", explicó DB23. "Pero los que me hicieron seguir fueron los aficionados. Ellos son la razón por la que hoy tenemos un equipo. No podíamos dejar que este equipo se muriera, que el sueño se muriera".



Si algo jamás estuvo en duda para David Beckham es el hecho de que su equipo se asentaría en Miami. "Solo una ciudad estaba en mi mente cuando me dieron la posibilidad de ser propietario. Por su diversidad, su cultura, sus playas y su clima".

La franquicia de la MLS en Miami todavía no tiene nombre o colores oficiales (los mismos serán anunciados en un futuro evento), y su estadio aún no se ha comenzado a construir. Pero Beckham asegura que existe un enorme interés en el equipo. "No mencionaré nombres personales, pero sí diré que muchos futbolistas de primer nivel me llamaron. Están atraídos, dicen que están 'adentro' de este proyecto".

Antes de poner fin a su intervención, el primer jugador franquicia en la historia de la MLS se dio un minuto para hablar de manera especial sobre sus socios -especialmente a Marcelo Claure y a los hermanos Jorge y José Mas- por el apoyo y colaboración que brindaron para la obtención del objetivo.



"Agradezco a mi familia", concluyó. "Han estado conmigo en los buenos y malos momentos y a ellos les debo todo".

"La gente dice que esta ciudad se construye sobre sueños", pronunció Beckham. "Hoy ustedes lograron que mi sueño se hiciera realidad. Es un día especial para nosotros, ojalá también lo haya sido para ustede. Miami, muchas gracias".



Dos meses atrás el proyecto estuvo a punto de dejar de existir

"Soy un inmigrante. Vine de Bolivia. Amo este deporte y amo a Miami, que es la ciudad en la que pude realizar mis sueños", contó Claure en la primera parte de su intervención. "En 1997 comencé a vender teléfonos desde el patio de mi casa. Hoy ese negocio es una de las principales empresas de distribución de telefonía en Estados Unidos. Era hora de devolver a Miami lo que Miami me dio".

El empresario sudamericano buscaba desde hace años concretar su idea de contar con un equipo de la MLS en el sur del estado de Florida. "En 2008 intentamos traer un equipo a Miami junto al FC Barcelona. La crisis económica en ese momento no lo permitió, pero el sueño siguió", explicó. Unos años más tarde Claure conoció a David Beckham y -tras muchos años de esfuerzo- el propósito original se ve cumplido.



Un esfuerzo que no debe ser infravalorado. Hasta muy recientemente, la posibilidad de contar con un club de la MLS en Miami estuvo muy cerca de frustarse. "Unos 60 días atrás nos sentíamos rendidos. Nos reunimos en Nueva York con David con la idea de quizás finalizar con todo esto". Pero la reciente incorporación de Jorge y José Mas -además del magnate japonés Masayoshi Son hizo que el equipo pudiera ser anunciado de manera oficial como parte de la liga.



Miami como sentimiento y símbolo de identidad

La velocidad con la que la situación se resolvió fue confirmada por Jorge Mas. "El 7 de noviembre envié un correo electrónico a Marcelo. Le expliqué que mi familia y yo queríamos ser parte, deseábamos que se confirmara el equipo en la MLS. Apenas unas semanas más tarde nos reunimos".

Los hermanos Mas brindaron al 'Grupo Beckham' la oportunidad de tener un sólido socio local que jamás antes había tenido. "Miami es nuestra ciudad", dijo al dirigirse al público presente. "Quiero que sepan de qué se trata esta ciudad. Nací y me crié aquí.

Para mí Miami es algo personal", ratificó.

"Esta es una ciudad hecha sobre sueños de libertad. Es un mosaico cultural. Representamos lo que es mejor de Estados Unidos", elaboró Mas. "Sobre todo, es una ciudad victoriosa. Miami merece ser la mejor ciudad futbolística del mundo".



"Nuestro sueño es hoy una realidad", insistió. "Mañana comienza el trabajo de verdad. Mañana comenzamos a construir un equipo global para la MLS. Un equipo ganador. Quiero que nuestro estadio sea la experiencia más ruidosa y divertida de toda la liga".

"Haremos que este sueño sea algo grande para Miami. Esta será ‘la’ franquicia. Adelante, hagamos que esto sea realidad", concluyó.