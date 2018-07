Darwin Quintero reemplazará a Zlatan Ibrahimovic en el Partido de las Estrellas de la MLS

La Major League Soccer anunció que Darwin Quintero, delantero del Minnesota United, y Tyler Adams, mediocampista de New York Red Bulls, se sumarán a la nómina All-Star de la MLS para el Partido de las Estrellas de este miércoles,1 de agosto (7:30 p.m. ET, live on ESPN, UniMás, TSN and TVA Sports) ante la Juventus de Italia.