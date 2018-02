"Cumplo un sueño familiar y voy a seguir creciendo", dice Santiago Mosquera tras llegar a FC Dallas

La MLS 2018 arrancará con la presencia de jugadores recientemente campeones en ligas sudamericanas como Uruguay, Paraguay, Venezuela y la más reciente Colombia, con la llegada a FC Dallas del delantero Harold Santiago Mosquera, procedente de Millonarios FC.

Santiago, como prefiere que se le llame, conversó con FutbolMLS tras sus primeras jornada de entrenamiento en el equipo de dirige su compatriota Oscar Pareja. “Fue muy linda mi llegada, es importante conocer al grupo”, dijo refiriéndose a la forma en que el equipo texano lo acogió el fin de semana mientras él presenciaba uno de los amistosos de pretemporada.

Allí, el colombiano se llevó la primera impresión del nuevo plantel. “Me parece que juegan muy bien, que siempre intentan jugar, y que el esquema del 'profe' lo acogen de la mejor manera”.





Mosquera tiene 23 años y tras debutar el 9 de marzo de 2016, tuvo un 2017 de gran influencia, en el que sumó 51 partidos, 9 goles y 11 asistencias en todas las competiciones. Su llegada a la MLS estuvo precedida de varios rumores, días de indecisión e incluso la duda de que el pase se pudiera desestimar.

“Fueron días difíciles, un poco estresantes”, aceptó el extremo derecho acerca de aquel momento en que Millonarios y FC Dallas intentaban ponerse de acuerdo. “Me apoyaba en mi familia, entrenaba y esperaba en Dios porque si él decidía que estuviera aquí iba a ser por algo”.

Y es que en ese algo hay factores trascendentales, no solo su crecimiento como futbolista, sino otros como la salud de su señora madre (Patricia), quien ha batallado con un cáncer de seno. Santiago incluso se rapó la cabeza en 2017 para acompañar a su mamá en el proceso



“Ella está bien gracias a Dios”, contó Santiago. “Esperamos solucionar la visa y que se pueda venir conmigo. Aquí hay muchas facilidades para su salud”. dijo acerca del plan en el que incluye que tanto doña Patricia como su hermana menor Hilda Patricia, se muden a Dallas con él.





Pero el campo deportivo no queda de lado, “Me gusta asumir retos”, empezó explicando. “Ya había quedado campeón con Millonarios y ahora el reto es quedar campeón con el FC Dallas”, djo. “Esperemos construir esto y poder hacer un gran torneo para por qué no, ser campeón”.

Tener a un entrenador colombiano afuera de su país también es un plus, algo que puede ayudar en el proceso de aprendizaje. “Siempre es importante tener a alguien de tu país cerca. Él me ha dado su confianza y espero retribuir con trabajo y mucha entrega”.

Obviamente su tarea será en el frente de ataque, el sistema de FC Dallas necesitaba a gritos un refuerzo por la banda para reforzar lo que Michael Barrios hace por un costado. “Sí, ya lo conversé con el profe Oscar”, aseguró Santiago.



Sin embargo, no quiso encasillarse. “Yo estoy a su disposición, donde él decida voy a estar”, aclaró, aunque la prioridad es jugar por afuera. “Por la banda me pide sacrificio, que es lo que necesita. Un ida y vuelta que esperemos pueda hacerlo como lo hacía en Millonarios”.





“Es un jugador que va a quitar presión a los otros delanteros, alguien que va a preocupar al oponente”, dijo el entrenador Oscar Pareja de lo que espera de Mosquera. “Hemos tratado de balancear esa parte en nuestro modelo para tener más volumen de ataque en ambos lados del campo”, explicó.

Con eso en mente, se espera que Mosquera juegue en la banda con un sistema 4-2-3-1, la otra banda la ocuparía su compatriota Michael Barrios y el centro está reservado para el argentino Mauro Díaz, con el también argentino Maxi Urruti al frente.

El primer reto de FC Dallas y Mosquera será la llave de Octavos de final de la Concacaf Liga de Campeones ante el Tauro de Panamá. “Tengo mucha ilusión y motivación para estar en ese partido”, dijo Santiago.”Estoy entrenando, esperemos estar a la altura para que el profe tome la decisión de si estoy o no en beneficio del equipo”.



El colombiano llega con pretemporada hecha en Millonarios y es muy factible que sea de la partida. Para eso lo quería el equipo texano. “Sí me comentaron que querían que llegara para poder aportar en ese duelo”, contó. “Y mi idea también era estar acá para poder conocer al grupo y ponerme al día en lo que es ese torneo”.



ICYMI: @FCDallas has acquired Santiago Mosquera from @MillosFCoficial as a Young Designated Player➡️ https://t.co/O7B8t3v5Ya pic.twitter.com/TNA6TECMxc

— FC Dallas (@FCDallas) February 13, 2018