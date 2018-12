¿Cuándo debutarán como locales los equipos de la MLS en la temporada regular de 2019?

Major League Soccer anunció el jueves los partidos inaugurales como local para sus 24 equipos en la temporada regular 2019, que dará inicio el sábado 2 de marzo.

Philadelphia Union y Toronto FC serán los 'pioneros' que pondrán en marcha la liga en Talen Energy Stadium ese día a la 1 pm ET. Ese primer sábado de fútbol de MLS contendrá a un montón de partidos, en una jornada en el que FC Cincinnati -el equipo debutante en la liga- viajará al CenturyLink Field, donde enfrentará a Seattle Sounders FC a las 10 pm ET.

El domingo 3 señalará el inicio de la primera campaña completa de un moderno estadio como es el Audi Field: D.C. United recibirá a Atlanta United FC, en el primer partido de liga en defensa del título ganado por 'las Cinco Bandas'. Ese encuentro será seguido por un duelo entre dos de los mejores conjuntos de la Conferencia Oeste en 2018: LAFC vs. Sporting Kansas City, en el Banc of California Stadium.





Atlanta afrontará su primer partido como local en la MLS 2019 en el Mercedes-Benz Stadium en el fin de semana siguiente, para recibir a FC Cincinnati el domingo 10 de marzo. El nuevo club de la MLS tendrá que aguardar hasta el 17 de marzo para jugar su primer partido como local en el Nippert Stadium frente a Portland Timbers.

Minnesota United FC no estrenará el Allianz Arena hasta el sábado 13 de abril, en un partido ante New York City FC, poco después de que Montréal Impact abra oficialmente el Stade Saputo en 2019.

Debido a renovaciones que allí se están haciendo, el Providence Park no será sede de un partido como local de Portland Timbers hasta el sábado 1 de junio, en un duelo frente a LAFC.



CONFERENCIA ESTE

Sábado 2 de marzo:

1:00 PM ET - Philadelphia Union vs. Toronto FC (Talen Energy Stadium)

2:30 PM ET - Orlando City SC vs. NYCFC (Orlando City Stadium)

4:30 PM ET - Columbus Crew SC vs. NY Red Bulls (MAPFRE Stadium)

Domingo 3 de marzo:

6:00 PM ET - D.C. United vs. Atlanta United (Audi Field)

Sábado 9 de marzo:

1:00 PM ET - Chicago Fire vs. Orlando City SC (Toyota Park)

2:00 PM ET - New England Revolution vs. Columbus Crew SC (Gillette Stadium)

Domingo 10 de marzo:

3:00 PM ET - NYCFC vs. D.C. United (Yankee Stadium)

5:00 PM ET - Atlanta United vs. FC Cincinnati (Mercedes-Benz Stadium)

Sábado 16 de marzo:

Horario por confirmar - NY Red Bulls vs. San Jose Earthquakes (Red Bull Arena)

Domingo 17 de marzo:

1:30 PM ET - Toronto FC vs. New England Revolution (BMO Field)

5:00 PM ET - FC Cincinnati vs. Portland Timbers (Nippert Stadium)

Sábado 13 de abril:

1:00 PM ET - Montréal Impact vs. Columbus Crew SC (Stade Saputo)

CONFERENCIA OESTE

Sábado 2 de marzo:

4:30 PM ET - FC Dallas vs. New England Revolution (Toyota Stadium)

6:00 PM ET - Houston Dynamo vs. Real Salt Lake (BBVA Compass Stadium)

6:00 PM ET - Colorado Rapids vs. Portland Timbers (Dick’s Sporting Goods Park)

6:00 PM ET - Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United (BC Place)

8:00 PM ET - LA Galaxy vs. Chicago Fire (Orlando City Stadium)

10:00 PM ET - Seattle Sounders vs. FC Cincinnati (CenturyLink Field)

10:00 PM ET - San Jose Earthquakes vs. Montreal Impact (Avaya Stadium)

Domingo 3 de marzo:

8:00 PM ET - LAFC vs. Sporting KC (Banc of California Stadium)

Sábado 9 de marzo:

6:00 PM ET - Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps (Rio Tinto Stadium)

Domingo 10 de marzo:

3:00 PM ET - Sporting KC vs. Philadelphia Union (Children’s Mercy Park)

Sábado 13 de abril:

5:00 PM ET - Minnesota United vs. NYCFC (Allianz Field)

Sábado 1 de junio:

10:30 PM ET - Portland Timbers vs. LAFC (Providence Park)