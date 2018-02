Cristhian Paredes pasó de Liga MX a Portland Timbers, "Si me va bien, aquí me quedo"

Con experiencia en Copa Sudamericana, los seleccionados menores de su país y tras no tener oportunidades en el Club América de México, el paraguayo quiere volver por sus fueros.

La MLS sigue sumando jóvenes suramericanos, uno de los más recientes, el paraguayo Cristhian Paredes, proveniente del Club América de la Liga MX. A donde a decir verdad, no logró hacerse con un cupo y a donde probablemente no regrese.

Al menos esa es una de las alternativas que maneja el mediocampista de 19 años (Mayo 18 de 1998) quien al terminar su primera semana completa de entrenamientos con el Portland Timbers, conversó con FutbolMLS.

“Fue todo muy rápido”, dijo Paredes refiriéndose a la transferencia. “Estaba trabajando bien con el América, hice pretemporada con ellos y casi de la nada surgió esto”, explicó.



La decisión, según contó el paraguayo, fue también rápida además de sencilla. “Todos saben que yo no estaba tan conforme por el hecho de no estar jugando, así que al salir la propuesta no dudé en venir”.

Paredes Maciel ha encontrado un buen ambiente en el equipo dirigido por el venezolano Giovanni Savarese, en donde compartirá con hombres como el colombiano Diego Chará, o los argentinos Diego Valeri y Sebastián Blanco entre otros. “Me recibieron muy bien. Estoy muy contento”, dijo.

Y el entorno de trabajo no lo ha sorprendido, incluso cree que no hay muchas diferencias entre el gigante de la Liga MX y el Timbers, en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. “No he encontrado grandes diferencias, todo está muy bien puesto para trabajar, trabajamos mucho y tenemos todas las facilidades”.



Nacido para el fútbol en el Sol de América en su país, Cristhian espera que esta etapa en Portland le permita reencontrarse con el jugador que llamó la atención del fútbol internacional. Y es eso precisamente lo que le pide su actual entrenador. “Me pidió que levante mi confianza, que trabaje para retomar ese nivel que tenía en Sol”.



De seguro el equipo paraguayo sigue de cerca el proceso de su pupilo, pues mantiene aún el 50 por ciento de los derechos de la ficha de Paredes, mientras que el otro 50 por ciento es del Club América (Liga MX). Su llegada a Portland se dio a préstamo con opción de compra.

Christhian Fabián apunta a futuro desde el trabajo. “Busco reencontrar mi ritmo, trabajar muy duro y cuando toque tomar la decisión se verá”, dijo sobre la posibilidad de tener que regresar a México. “Pero si allá no tuve la oportunidad y aquí me va bien, yo prefiero quedarme aquí”, puntualizó.

Paraguay no estará en la Copa del Mundo de Rusia 2018, y con su edad, Paredes se convierte en una de las cartas a futuro para que su país pueda regresar a la Cita Orbital, aunque él quiere ser egoísta temporalmente. “Ahora mismo pienso solo en mí”, comentó. “necesito trabajar duro día a día y luego si puedo ir en algún momento a la selección, ahí estaré cuando me toque”.



Del fútbol de su país no se olvida, dice que sigue las incidencias del torneo local y cada que puede observa los partidos de Sol de América. En Paraguay además sigue su familia y su novia, a los que espera poder traer pronto a Portland una vez termine de instalarse.

Christhian dice que no ha hablado con ninguno de los paraguayos que ya están en MLS, pero tiene claro que son parte de una tendencia a la que ve con buenos ojos. “Están trayendo jugadores jóvenes y ya campeones en sus países”, dijo. “Y cuando miro a mi club (Portland) lo veo que está bien estructurado y pensado para grandes cosas”.

A pesar del mal sabor por no poder tener oportunidades, Paredes aclaró que salió bien del Club América. “Con todos, cuerpo técnico, jugadores y directivos quedé bien, no tuve inconvenientes”, recalcó.



Christian Fabián Paredes Maciel, otro joven dispuesto a hacerse espacio y nombre en la MLS con la idea de seguir creciendo. “Ya mis compañeros me han dejado saber el entusiasmo que hay por la nueva temporada y lo competida que va a estar”, puntualizó.