Crack paraguayo de New York City FC quiere causar impacto en su segundo año en MLS

Jesús Medina tiene claro qué necesita hacer para elevar su juego en su segunda temporada con New York City FC .

Al final del año, tras haber jugado en 28 partidos de temporada regular, su cuenta se quedó en seis tantos y siete asistencias. Medina sabe que su rendimiento no fue todo lo consistente que se esperaba.

"Comencé bien, y luego sentí que no estaba actuando al mismo nivel mientras la temporada avanzaba", explicó. "Ahora me concentro en no cometer esos mismos errores y en mantener un rendimiento consistente y regular".