Copa Abierta: Seis equipos de la MLS se disputan tres cupos para cuartos de final

Si bien hay receso mundialista en la MLS, varios equipos de liga estarán en acción este fin de semana dentro del marco de U.S. Open Cup, con el pase a cuartos de final en juego.

VIERNES, 15 DE JUNIO Portland Timbers vs. LA Galaxy 8pm ET

SÁBADO, 16 DE JUNIO

Philadelphia Union vs. New York Red Bulls

7pm ET