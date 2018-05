Conoce a Samuel Armenteros, el sueco de raíces cubanas que sorprende con sus golazos para Portland Timbers

Armenteros puso pie en un equipo en el que Fanendo Adi es el dueño de la posición que el europeo pretende ocupar. Tras los lógicos ajustes que implican una mudanza de continente, el recién llegado se siente preparado para el desafío. "Obviamente, quiero jugar como titular", admitió el futbolista recientemente, en declaraciones al periódico The Oregonian. "Si no tienes esa mentalidad, no tienes nada que hacer en el fútbol o en cualquier otro deporte competitivo. Creo que todo el mundo debería pensar de esa manera, y se supone que deberían pensar de esa manera cuando están en un equipo. Siempre quiero jugar y siempre quiero mostrarme bien y ayudar al equipo".